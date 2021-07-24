سياسة
2 دقيقة قراءة
"فقدت السيطرة على هويتي".. عارضة أزياء مسلمة تكشف أسباب اعتزالها
انتقدت حليمة عدن، عارضة الأزياء المسلمة من أصول صومالية التي اشتهرت بحجابها، على منصات العرض وعلى أغلفة المجلات، صناعة الأزياء، قائلة إنها تستغلّ العارضات الشابات. وقالت عدن إنها شعرت بنهاية مسيرتها المهنية بعد أن فقدت السيطرة على هويتها.
"فقدت السيطرة على هويتي".. عارضة أزياء مسلمة تكشف أسباب اعتزالها
تقول حليمة عدن إنها شعرت بنهاية مسيرتها المهنية مجال عروض الأزياء بعد أن فقدت السيطرة على هويتها / Reuters
24 يوليو 2021

انتقدت حليمة عدن، عارضة الأزياء المسلمة من أصول صومالية التي اشتهرت بحجابها على منصات العرض وعلى أغلفة المجلات، صناعة الأزياء، قائلة إنها تستغل العارضات الشابات.

واعتزلت عدن مهنتها كعارضة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وفي مقابلة لها مع شبكة BBC، قالت عدن إنها شعرت بنهاية مسيرتها المهنية مجال عروض الأزياء، بعد أن فقدت السيطرة على هويتها.

تقول حليمة: "في العامين الماضيين وثقت بفريق العمل الذي ينسق حجابي، إلا أنني واجهت المشكلات عندما طُلب مني ارتداء الجينز على رأسي بدلاً من الحجاب العادي. الطريقة التي يصممون بها الأزياء، كانت تجعل حجابي يتضاءل شيئاً فشياً مع كل جلسة تصوير".

ونافست حليمة عدن عام 2016 كأول متسابقة مسلمة محجبة، في مسابقة ملكة جمال مينيسوتا بالولايات المتحدة.

وردّاً على قصص استغلال العارضات في مواقع التصوير، قالت حليمة إن "العاملين في ذلك المجال يعتقدون أن العارضات يسهل استغلالهن".

كما ترى أن صناعة الموضة "يمكن أن تكون صناعة استغلالية للغاية"، على حد وصفها.

كانت حليمة دخلت تاريخ صناعة الأزياء عندما ظهرت على غلاف مجلة "سبورتس إليوستراتيد" (Sports Illustrated) عام 2019 كأول عارضة أزياء ترتدي البوركيني، من تصميم تومي هيلفيغر، قبل اعتزالها لاحقاً عام 2020 بسبب تعرضها لضغوط تؤثر في هويتها ومعتقداتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us