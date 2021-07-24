سياسة
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مروحيات باكستانية تدخل الأراضي الصينية بضوء أخضر.. ما القصة؟
طلبت سيئول من بكين وإسلام آباد المساعدة في البحث عن كيم هونغ بن، متسلق الجبال الكوري الجنوبي، الذي اختفى يوم الاثنين في طريقه للنزول من قمة جبل برود بيك، التي يبلغ ارتفاعها 8047 متراً والواقعة في سلسلة جبال كاراكورام الباكستانية.
مروحيات باكستانية تدخل الأراضي الصينية بضوء أخضر.. ما القصة؟
 الصين وافقت على طلب باكستان السماح بدخول مروحيات الإنقاذ إلى الأراضي الصينية / Reuters
24 يوليو 2021

قال مسؤول كوري جنوبي إن الصين وافقت على طلب باكستان السماح بدخول مروحيات الإنقاذ إلى الأراضي الصينية، للبحث عن متسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود في جبال الهيمالايا كيم هونغ بن.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان: "أبلغتنا الحكومة الباكستانية اليوم الجمعة أن الحكومة الصينية وافقت على دخول مروحيات الإنقاذ الباكستانية إلى أراضيها، وستبدأ أعمال الإنقاذ باستخدام المروحيات بمجرد أن تسمح الأحوال الجوية بذلك".

وأضاف المسؤول أن السلطات الصينية أقامت أيضاً مركز قيادة بالقرب من موقع الحادثة، لتقديم المساعدة في جهود الإنقاذ.

وقد اختفى كيم هونغ بن على ارتفاع 7900 متر فوق سطح البحر، بعد أن أرسل نداء استغاثة في الساعة 9:58 صباح الاثنين. ويُعرف كيم بأنه فقد أصابعه العشر بسبب قضمة الصقيع، كما أصبح أول شخص معاق في العالم يتسلق أعلى 14 قمة في جبال الهيمالايا.

وطلبت سيئول من بكين وإسلام آباد المساعدة في البحث عن كيم هونغ بن، متسلق الجبال الكوري الجنوبي الذي اختفى يوم الاثنين في طريقه للنزول من قمة جبل برود بيك، التي يبلغ ارتفاعها 8047 متراً والواقعة في سلسلة جبال كاراكورام الباكستانية.

وقالت سلطات الإنقاذ إنها التقطت إشارة من هاتف المفقود كيم، الذي يعمل عبر الأقمار الصناعية، من داخل الأراضي الصينية يوم الاثنين. ولم يُعلَم بعد ما إذا كان كيم بالقرب من هاتفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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