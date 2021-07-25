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تركيا تقول إن قانون الانفصالية الفرنسي يشرع الإسلاموفوبيا، وبايدن يؤكد دعم بلاده للحكومة الأفغانية.

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ألطون: قانون الانفصالية الفرنسي يشرّع الإسلاموفوبيا ويقيّد الحريات الدينية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن فرنسا تدّعي أنها تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والأخوّة، ومع ذلك تتدخل في أسلوب حياة الأقليات الدينية لديها. [TRT عربي]

جاء ذلك السبت تعليقاً على مشروع قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" الذي صُوّت عليه في الجمعية الوطنية. [TRT عربي]

وأضاف ألطون: "ستزيد مبادرة فرنسا للسيطرة على الأقليات الدينية تهميش المسلمين، والقانون الجديد الذي صُوّت عليه والذي يتعارض تماماً مع (المبادئ الأساسية) الزائفة للجمهورية الفرنسية (يشرّع) الإسلاموفوبيا ويقيّد حريات الأقليات الدينية". [TRT عربي]

بايدن: هجمات طالبان تعرقل تسوية الصراع

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأفغاني أشرف غني الجمعة الدعم الدبلوماسي والإنساني الأمريكي لبلاده، وذلك مع خروج آخر القوات الأمريكية من أفغانستان وفي الوقت الذي تزيد فيه انتصارات طالبان من الضغوط على الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل. [TRT عربي]

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن وغني اتفقا في اتصال هاتفي على أن "الهجوم الحالي لطالبان يتناقض بشكل مباشر مع مطالبة الحركة بدعم التوصل إلى تسوية للصراع من خلال التفاوض". [TRT عربي]