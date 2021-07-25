سياسة
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أفغانستان تفرض حظر تجوال ليلي للتصدي لتقدم "طالبان"
أعلنت الحكومة الأفغانية فرض حظر تجوال ليلي في 31 ولاية من أصل 34 في البلاد، في محاولة للتصدي لهجمات حركة طالبان التي سيطرت على أكثر من 200 منطقة منذ مايو/أيار الماضي.
أفغانستان تفرض حظر تجوال ليلي للتصدي لتقدم "طالبان"
الحكومة الأفغانية فرضت حظر التجوال في 31 من أصل 34 ولاية في البلاد / AFP
25 يوليو 2021

مع تصاعد هجمات حركة "طالبان" فرضت الحكومة الأفغانية السبت حظر تجوال ليلي في 31 من أصل 34 ولاية في الدولة التي مزقتها الحرب.

ووفقاً لوزارة الداخلية سيُفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد باستثناء العاصمة كابل وولايتَي ننغرهار (شرق) وبانجشير (شمال)، اعتباراً من الساعة 10 مساء حتى 4 صباحاً (17:30-23:30 ت.غ).

وحث نائب المتحدث باسم الوزارة أحمد ضياء ضياء السكان على الامتناع عن التنقل في مدنهم وأحيائهم عقب بدء حظر التجوال ليلاً، إذ وُجِّهت وكالات إنفاذ القانون إلى ضمان التقيد بالإجراءات.

وجاء القرار في أعقاب تصاعد هجمات "طالبان" التي أدت إلى سقوط قرابة 200 منطقة في يد الحركة منذ مايو/أيار الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة خروج القوات الأجنبية من أفغانستان.

من جهتها كثفت القوات الأفغانية هجماتها الجوية والبرية لوقف هجمات "طالبان".

وأعلنت وزارة الدفاع عبر حسابها على تويتر السبت مقتل 262 من عناصر "طالبان" وإصابة 176 جراء عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن في عدة ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة "طالبان" مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ومن المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب المقبل، وفق بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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