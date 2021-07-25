سياسة
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شركات طيران إسرائيلية تبدأ أولى الرحلات السياحية إلى المغرب
بدأت شركات طيران إسرائيلية أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية، في خطوة تهدف إلى جذب السياح الإسرائيليين.
شركات طيران إسرائيلية تبدأ أولى الرحلات السياحية إلى المغرب
شركات طيران إسرائيلية تبدأ أولى الرحلات السياحية إلى  مدينة مراكش في المغرب
25 يوليو 2021

بدأت الأحد شركتا الطيران الإسرائيليتان "العال وإسرإير" أولى الرحلات السياحية المباشرة إلى مدينة مراكش المغربية.

وقال مسؤولون مغاربة إنه بالإضافة إلى هاتين الشركتين ستبدأ شركة ثالثة هي “أركيا” رحلاتها إلى المغرب في الرابع من أغسطس/آب المقبل.

وستربط هذه الرحلات مباشرة بين تل أبيب ومراكش والدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى جذب “38000 سائح إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام الحالي، في حين تتولى شركة الخطوط الملكية المغربية جلب 12000 سائح إسرائيلي مع نهاية 2021”.

وقال الزبير بوحود الباحث في الميدان السياحي إن ”السياح الإسرائيليين كانوا دائماً يأتون إلى المغرب لكن عبر رحلات غير مباشرة، الفرق اليوم هو الربط المباشر الذي من شأنه تسريع عمليات السفر”.

وأضاف أن عوامل كالتلقيح ضد كوفيد-19 والتحكم في الوضع الوبائي ستحدد أعداد السياح بين البلدين.

كما أضاف أن الرحلات السياحية بين المغرب وإسرائيل تأجلت عدة مرات بسبب الوضع الوبائي.

وقال مسؤولون إن الوضع الوبائي في المغرب شهد منحى تصاعدياً منذ يونيو/حزيران بسبب “تخفيف الإجراءات الاحترازية”. وبلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 حتى اليوم 575162.

وكان المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي-إسرائيلي-أمريكي في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.

وأغلق المغرب مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وعقب إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب اتصل العاهل المغربي محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مطمئناً إياه أن موقفه من القضية الفلسطينية “ثابث ولا يتغير”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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