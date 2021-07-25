سياسة
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هل ينتشر الطاعون مجدداً؟.. الموت الأسود يقتل طفلاً بأمريكا ودعوات للاحتياط
توفي طفل في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالطاعون الذي يعرف بـ"الموت الأسود"، ودعت عالمة أوبئة سكان ولاية كولورادو للاحتياط واتباع تدابير السلامة.
هل ينتشر الطاعون مجدداً؟.. الموت الأسود يقتل طفلاً بأمريكا ودعوات للاحتياط
الطفل توفي لأسباب تتعلق بالطاعون / AFP
25 يوليو 2021

توفي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في ولاية كولورادو الأمريكية لأسباب ذات علاقة بمرض "الطاعون" سيئ السمعة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن وزارة الصحة في الولاية أن الطفل الذي توفي كان يسكن بمقاطعة لا بلاتا مرتبطة بالطاعون المؤكد الموجود بحيوانات وبراغيث في 6 مقاطعات بالولاية.

وقالت عالمة الأوبئة والطبيبة البيطرية جينيفر هاوس لموقع "ذا هيل" إنه "في حين أنه من النادر أن يصاب الناس بالطاعون فإننا نريد التأكد من أن الجميع يعرف الأعراض".

وأشارت هاوس إلى أنه يمكن علاج الطاعون بالمضادات الحيوية إذا اكتُشف مبكراً، وأكدت أنه يجب على الناس البحث عن علامات ارتفاع درجة الحرارة أو تورم الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن ينتقل الطاعون المعروف باسم "الطاعون الدبلي" أو "الموت الأسود"، إلى البشر عن طريق لدغات البراغيث أو عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة.

وتشير صفة "أسود" إلى الغدد الليمفاوية التي تصبح منتفخة وسوداء بعد دخول البكتيريا إلى الجسم.

وتسبب الطاعون بوفاة عشرات الملايين من الأوروبيين في القرن الرابع عشر، وكان أحد أسوأ الأوبئة في تاريخ البشرية.

وأوصت هاوس سكان كولورادو باتباع تدابير السلامة لحماية أنفسهم من الإصابة بالبكتيريا، يشمل ذلك تجنب الاتصال بالحيوانات المريضة أو النافقة والبقاء خارج المناطق التي تعيش فيها القوارض البرية.

ونصحت هاوس بالذهاب إلى الطبيب فوراً إذا شعر الشخص بأنه يعاني أعراض الطاعون، وأكدت أن الوعي والاحتياطات تساعد في الوقاية من المرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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