أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري فجر الأحد عن وفاتين بمستشفى الجاردنز المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا بالعاصمة عمان، مؤكداً أن نتائج التحقيق في أسباب الوفاة ستكون خلال ساعات.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الهواري للصحفيين من داخل المستشفى، بيَّن خلالها أن الحالة الأولى كانت قبل انقطاع الكهرباء بـ20 دقيقة، فيما كانت الثانية بعده بساعة ونصف.

وأضاف أن النيابة العامة تحقق في أسباب الوفاة وأن نتيجة التحقيقات لن تتأخر وستكون خلال ساعات.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء نتج عن ماس كهربائي، إلا أنه لم يتسبب بوقف عمل الأجهزة الطبية.

ولفت إلى أن المستشفى مخصص لمرضى كورونا ويرقد فيه 60 مريضاً بالعناية المركزة.

وحسب مراسل الأناضول شهد محيط المستشفى تجمهراً لذوي المرضى وسط تواجد أمني كثيف، وذلك إثر حديث وسائل إعلام محلية الليلة الماضية عن حالتَي وفاة بالمستشفى بسبب انقطاع الكهرباء عنه لبعض الوقت قبل أن يعود التيار مرة أخرى.

وقال نجل واحدة من المتوفين لوكالة الأناضول إن والدته وتدعى سناء النجار (57 عاماً) كانت في وضع صحي جيد قبل انقطاع التيار الكهربائي والأوكسجين كان مستقراً.

واستدرك أن ذلك اختلف عند انقطاع الكهرباء وانقطع الأوكسجين عنها وتوفيت، "وكل ما قيل كلام كاذب وأنا ابنها كنت حاضراً وشاهداً على الواقعة".

وفي 13 مارس/آذار الماضي توفي 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي غربي البلاد إثر انقطاع الأوكسجين عنهم، ما أدى إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن حتى مساء السبت 763 ألفاً و922 حالة، منها 9948 وفاة و746 ألفاً و406 حالات تعافٍ.