سياسة
2 دقيقة قراءة
الأردن.. وفاة مواطنة بمستشفى لعلاج كورونا إثر انقطاع التيار الكهربائي
أعلن وزير الصحة الأردني عن وفاتين بمستشفى الجاردنز المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا بالعاصمة عمان وفتْح تحقيق بالواقعة، فيما أكد ذوو أحد المتوفين أن والدته فارقت الحياة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.
الأردن.. وفاة مواطنة بمستشفى لعلاج كورونا إثر انقطاع التيار الكهربائي
وزير الصحة قال إن النيابة العامة تحقق في أسباب الوفاة وإن النتيجة ستظهر خلال ساعات
25 يوليو 2021

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري فجر الأحد عن وفاتين بمستشفى الجاردنز المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا بالعاصمة عمان، مؤكداً أن نتائج التحقيق في أسباب الوفاة ستكون خلال ساعات.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الهواري للصحفيين من داخل المستشفى، بيَّن خلالها أن الحالة الأولى كانت قبل انقطاع الكهرباء بـ20 دقيقة، فيما كانت الثانية بعده بساعة ونصف.

وأضاف أن النيابة العامة تحقق في أسباب الوفاة وأن نتيجة التحقيقات لن تتأخر وستكون خلال ساعات.

وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء نتج عن ماس كهربائي، إلا أنه لم يتسبب بوقف عمل الأجهزة الطبية.

ولفت إلى أن المستشفى مخصص لمرضى كورونا ويرقد فيه 60 مريضاً بالعناية المركزة.

وحسب مراسل الأناضول شهد محيط المستشفى تجمهراً لذوي المرضى وسط تواجد أمني كثيف، وذلك إثر حديث وسائل إعلام محلية الليلة الماضية عن حالتَي وفاة بالمستشفى بسبب انقطاع الكهرباء عنه لبعض الوقت قبل أن يعود التيار مرة أخرى.

وقال نجل واحدة من المتوفين لوكالة الأناضول إن والدته وتدعى سناء النجار (57 عاماً) كانت في وضع صحي جيد قبل انقطاع التيار الكهربائي والأوكسجين كان مستقراً.

واستدرك أن ذلك اختلف عند انقطاع الكهرباء وانقطع الأوكسجين عنها وتوفيت، "وكل ما قيل كلام كاذب وأنا ابنها كنت حاضراً وشاهداً على الواقعة".

وفي 13 مارس/آذار الماضي توفي 7 مرضى في مستشفى السلط الحكومي غربي البلاد إثر انقطاع الأوكسجين عنهم، ما أدى إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن حتى مساء السبت 763 ألفاً و922 حالة، منها 9948 وفاة و746 ألفاً و406 حالات تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us