سياسة
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أولمبياد طوكيو: تونس تعزز ميداليات العرب وبارتي وجابر تودّعان باكراً
أهدى التونسي أحمد الحفناوي ابن الثامنة عشرة أول ميدالية ذهبية لبلاده والدول العربية في أولمبياد طوكيو، فيما شهد اليوم الثاني من منافسات كرة المضرب للسيدات خروج التونسية أنس جابر إحدى المرشحات للمنافسة على اللقب من الدور الأول.
أولمبياد طوكيو: تونس تعزز ميداليات العرب وبارتي وجابر تودّعان باكراً
ذهبية السباحة هي ثاني ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو بعد تتويج محمد خليل الجندوبي بفضية وزن-58 كلغ في رياضة التايكواندو / AFP
25 يوليو 2021

لمع نجم تونس لليوم الثاني على التوالي في أولمبياد طوكيو مع خطف السباح الشاب أحمد أيوب الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة، أولى ذهبيات العرب.

وحقق الحفناوي (18 عاماً) إنجازاً رائعاً بتسجيله زمناً قدره 3:43.36 دقيقة، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدماً على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ث.

وقال الحفناوي لشبكة "أن بي سي" الأمريكية بعد تتويجه: "لا أصدق ذلك، هذا رائع، هذا الصباح شعرت بإحساس أفضل من أمس، أنا بطل أولمبي الآن" .

وتابع الشاب المولود في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002: "وضعت رأسي في الماء وهذا ما حصل، لا أصدق ذلك، هذا حلم تحوّل إلى حقيقة".

ومنذ اللحظة الأولى بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأمريكي تشايس كايليش في 400م متنوعة.

وهذه ثاني ميدالية لتونس في هذه الألعاب بعد تتويج محمد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن-58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية.

وسيخوض الحفناوي في طوكيو أيضاً سباق 800 متر بعد تألُّقه وإحرازه الألقاب في سباقات 400 و800م في البطولات الفرنسية.

وكان بطل السباحة السابق التونسي أسامة الملولي، المتوج بذهبيتَي 1500م حرة في بكين 2008 و10 كلم في لندن 2012، قد تحدث سابقاً عن إمكانية صعود الحفناوي على المنصة في أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجليس 2028، بيد أن الحفناوي كان له رأي آخر بعد حصد هذا التتويج المبكر.

وأشار الاتحاد التونسي للسباحة نهاية العام الماضي إلى أن الحفناوي يدرس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان ويتدرب بتونس تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي.

بارتي وجابر تودّعان

شهد اليوم الثاني من منافسات كرة المضرب لدى السيدات في أولمبياد طوكيو مفاجأتين كبريين تمثلتا بخروج المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي والتونسية أنس جابر إحدى المرشحات للمنافسة على اللقب من الدور الأول، على يد الإسبانيتين سارة سوريبيس تورمو وكارلا سواريس نافارو على التوالي.

من جهتها عادت اليابانية المصنفة الثانية ناومي أوساكا إلى أرض الواقع بعد نفي طوعي، فعبرت بسهولة إلى الدور الثاني على حساب الصينية ساي سي جينغ في أولى مبارياتها منذ انسحابها الجدلي في بطولة فرنسا المفتوحة.

ولم تلعب أوساكا، بطلة أستراليا المفتوحة، منذ مايو/أيار عندما اعتبرت أن التزاماتها الإعلامية مضرّة بسلامتها الذهنية.

وفي اليوم الثاني من الألعاب الذي يشهد منح 18 ميدالية ذهبية توّج الأمريكي تشايس كايليش في سباق 400م متنوعة في السباحة، وذلك بعد الخروج المدوي للياباني دايا سيتو من التصفيات.

وأحرزت السباحة اليابانية يوي أوهاشي ذهبية سباق 400م متنوعة الأحد.

وسجّلت اليابانية البالغة 25 عاماً زمناً قدره 4:32.08 دقيقة، متقدمة على الأمريكيتين إيما ويانت الثانية بفارق 0.68 ثانية وهالي فليكينغر الثالثة 2.82ث.

أما المجرية كاتينكا هوسو التي كانت تهيمن على هذه المسابقة منذ تسجيلها الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016 فكانت تنافس في أول مئتي متر من السباق، لكنها فشلت في حسم الأمور كعادتها وحلّت خامسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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