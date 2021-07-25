سياسة
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السعودية تعلن عودة موسم العمرة بشروط.. تَعرَّفْ أبرزها
أكدت السلطات السعودية جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءاً من يوم الأحد 25 يوليو/تموز الجاري وسيجري استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المسجد الحرام وقاصديه.
السعودية تعلن عودة موسم العمرة بشروط.. تَعرَّفْ أبرزها
سيجري استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المسجد الحرام وقاصديه / Reuters
25 يوليو 2021

أعلنت السعودية عودة موسم العمرة اعتباراً من الأحد بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء السبت عن وكيل رئيس شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد.

وأكد المحيميد "جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة بدءاً من يوم 15 ذي الحجة (الأحد 25 يوليو/تموز الجاري) عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني".

وقال إنه سيجري استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المسجد الحرام وقاصديه.

ووفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي كورونا استأنفت المملكة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر.

وتمر المملكة حالياً بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة التي تسمح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ بدخول الحرم المكي يومياً.

على أن يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة.

والجمعة اختتمت المملكة موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية) الذي جرى تنظيمه بعدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألفاً فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة خشية تداعيات كورونا.

وشهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسماً استثنائياً للحج جراء تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من أرجاء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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