سياسة
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الجزائر تستعد لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا
أعلنت الجزائر أنها ستنتج محلياً لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، ووصفت وزارة الصناعة الصيدلانية في البلاد الخطوة بأنها "محطة جد هامة في روزنامة إنتاج اللقاح الصيني بالجزائر".
الجزائر تستعد لإنتاج لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا
 وزارة الصناعة الصيدلانية تصف الخطوة بأنها "محطة جد هامة في روزنامة إنتاج اللقاح الصيني بالجزائر" / Reuters
25 يوليو 2021

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر أن البلاد ستنتج محلياً لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في وقت يُسجّل تسارع في وتيرة تفشي الوباء على الأراضي الجزائرية وفي الدول المجاورة.

وجاء في بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية أن وفداً من الخبراء الصينيين وصل الجمعة إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة في زيارة ترمي إلى "تفقُّد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأوضح البيان أن الوفد سيطّلع "على مستوى الوحدة الإنتاجية التابعة لمجمع صيدال".

ووصفت الوزارة الزيارة بأنها "محطة جد هامة في روزنامة إنتاج اللقاح الصيني بالجزائر "، من دون إعطاء أي جدول زمني لبدء الإنتاج على الأراضي الجزائرية.

وسيكون "سينوفاك" اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتقرر إنتاجه محلياً في الجزائر. فقبل أشهر أعلنت الجزائر أنها ستنتج اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" اعتباراً من سبتمبر/أيلول.

ومنذ بداية الجائحة سجّلت الجزائر رسمياً 160 ألفاً و868 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من أربعة آلاف وفاة. والجمعة سجّلت البلاد حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بلغت 1350 إصابة، وفق وزارة الصحة.

ومنذ منتصف يوليو/تموز تسجّل الجزائر أرقاماً قياسية على صعيد الإصابات اليومية، وفي خضم استعداداتها لبدء الإنتاج المحلي للجرعات اللقاحية، تسعى البلاد للحصول على مزيد من اللقاحات من الخارج.

والسبت أعلن معهد باستور الجزائري أنه تسلّم 2.4 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكورونا، ما يرفع إلى ستة ملايين عدد الجرعات التي تلقاها إلى الآن وتشمل لقاحات سبوتنيك-في وسينوفاك وسينوفارم.

وفي يونيو/حزيران أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن الجزائر قدمت طلبية لاقتناء 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لدى عدة ممونين في إطار ثنائي.

وبعد نحو ستة أشهر على إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا تقتصر على نحو 10% نسبة الملقّحين ضد كورونا في البلاد البالغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.

وحسب اختصاصيي الأوبئة يتعيّن تلقيح 20 مليون شخص على الأقل في الجزائر لبلوغ البلاد المناعة الجماعية.

وسيرأس الرئيس عبد المجيد تبون الأحد جلسة للحكومة ستخصص للبحث في خطة جديدة لاحتواء كورونا بعدما بدأت المستشفيات تغص بالمصابين مع تفشي المتحوّرة دلتا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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