سياسة
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تركيا: تحييد 7 إرهابيين رداً على استشهاد جنديين شمالي سوريا
أكدت وزارة الدفاع التركية أنه جرى الرد بالمثل على الإرهابيين وتدمير مواقعهم وتحييد 7 على الأقل في إطار الرد على استشهاد جنديين بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.
تركيا: تحييد 7 إرهابيين رداً على استشهاد جنديين شمالي سوريا
وزارة الدفاع أكدت تحييد 7 إرهابيين وتدمير مواقعهم / وزارة الدفاع التركية
25 يوليو 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد تحييد 7 إرهابيين في إطار الرد على استشهاد جنديين بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه جرى الرد بالمثل على الإرهابيين وتدمير مواقعهم وتحييد 7 على الأقل وفق حصيلة أولية من دون ذكر التنظيم الذي ينتمون إليه.

وأكدت الوزارة أن دماء الشهداء لم تذهب سدى، مشيرة إلى استمرار العمليات والضربات في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين وإصابة آخرين جراء هجوم استهدف مركبتهم بمنطقة عملية "درع الفرات".

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون مساء السبت إنه "لا ينبغي لأحد أن يساوره الشك في أن نضالنا سيستمر حتى اجتثاث جذور الإرهاب وتأمين حدودنا".

جاء ذلك في تغريدة له تعليقاً على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد جنديين تركيين بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

من جانبه تعهد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي في تغريدة بألا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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