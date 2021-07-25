سياسة
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إدانة أكثر من 250 قائداً باعتداءات جنسية على أطفال الكشافة في بريطانيا
كشف تقرير لصحيفة الغارديان، عن إدانة أكثر من 250 قائداً في حركة الكشافة، بتهم تتعلق بانتهاكات جنسية للأطفال المشاركين في الأنشطة الكشفية ببريطانيا وأيرلندا.
إدانة أكثر من 250 قائداً باعتداءات جنسية على أطفال الكشافة في بريطانيا
"على جمعية الكشافة بذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال المشاركين من التحرش والانتهاكات الجنسية" / AP
25 يوليو 2021

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن جرائم اعتداء جنسي ارتكبها عدد كبير من القادة والمسؤولين عن الحركة الكشفية، بحق أطفال انضموا إلى الأنشطة الكشفية، خلال تاريخها.

ووفق تحليل أثار تساؤلات جادة حول إجراءات حماية الأطفال وضمان سلامتهم داخل الحركة الكشفية، أُدينَ أكثر من 250 شخصاً في مواقع مسؤولة بالكشافة في المملكة المتحدة وأيرلندا، بجرائم اغتصاب وهتك عرض وتلصص والتقاط وتوزيع صور "إباحية" للأطفال.

وقال التقرير: "لعقود من الزمن رُوّجت حركة الكشافة على أنها فرصة رائعة لخوض المغامرات واكتساب المهارات الحياتية، لكن عديداً من المخالفات كشف أن تلك التجربة تحولت لعشرات الأطفال إلى إساءة بشعة على يد من اؤتمن عليهم".

ولفت التقرير إلى أن عديداً من تلك القضايا يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى قضايا حديثة في السنوات الأخيرة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي حُكم على أوليفر كوبر، قائد معسكرات كشفية، بالسجن لمدة 6 أعوام، بعد إدانته في ثلاث تهم بالاعتداء الجنسي على فتاتين في السادسة من العمر، والتقاط صور إباحية لهما، بالإضافة إلى تهمة ثالثة بالاعتداء على طفل، و13 تهمة أخرى بالتلصص على أطفال، وقد وقعت تلك الجرائم قبل عامين في المعسكرات الكشفية التي أدارها.

من جانبه قال آبي هاكسون، أحد المحامين المشاركين في تقرير انتهاكات الكشافة: "على جمعية الكشافة بذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال المشاركين من التحرش والانتهاكات الجنسية التي يمكن أن يتعرضوا لها في المستقبل".

وتابع: "سياسات حماية الأطفال تعتمد بدرجة أساسية على نزاهة قادة الكشافة أنفسهم، لكن من المهم أن نتذكر أن رواد الكشافة ممن ارتكب الانتهاكات الجنسية هم في الحقيقة أفراد مراوغون وانتهازيون"، مؤكداً ضرورة تنفيذ إجراءات أكثر شفافية تضمن حماية الأطفال.

لفت التقرير إلى أن العدد الفعلي للضحايا أكثر مما جُمع، نظراً إلى العدد الكبير من الأطفال الذين خافوا التحدث عما تعرضوا له.

لم يقتصر الأمر على المملكة المتحدة وأيرلندا، إذ واجهت الحركات الكشفية تهماً مماثلة في بلدان أخرى.

فقد أعلنت منظمة الكشافة الأمريكية بداية الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق بقيمة 850 مليون دولار، مع محامين يمثلون نحو 60 ألف طفل من ضحايا للانتهاك الجنسي داخل المعسكرات الكشفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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