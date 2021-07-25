سياسة
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للمرة الثانية في شهر إسرائيل تحتجز قطيع ماشية لراعٍ لبناني.. ما القصة؟
احتجز جنود إسرائيليون قطيع ماشية يملكه لبناني في منطقة حدودية جنوبي لبنان، في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر. واقتادت قوة إسرائيلية 500 رأس ماعز إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار باتجاه أحد الرعاة في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا.
للمرة الثانية في شهر إسرائيل تحتجز قطيع ماشية لراعٍ لبناني.. ما القصة؟
جنود إسرائيليون يحتجزون قطيع ماشية يملكه لبناني في منطقة حدودية جنوبي لبنان / AA
25 يوليو 2021

احتجز جنود إسرائيليون الأحد، قطيع ماشية يملكه لبناني في منطقة حدودية جنوبي لبنان، في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "سرقت قوة إسرائيلية 500 رأس ماعز، واقتادتها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار باتجاه أحد الرعاة في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا (جنوب)".

وأوضحت الوكالة أن "بعض القرى اللبنانية المحاذية للحدود الجنوبية شهد منذ صباح اليوم تحليقاً لطائرة استطلاع إسرائيلية"، بلا تفاصيل أكثر.

بدوره قال البرلماني اللبناني قاسم هاشم في بيان، إن "ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو اعتداء لطالما كرره، ويؤكد طبيعته العدوانية ونيته تجاه وطننا".

وأضاف أن "ما يجري من اعتداءات واستفزازات بشكل شبه يومي، يستدعي تحركاً من الحكومة والتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد هذه الممارسات".

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي شهدت المنطقة الحدودية حادثة مماثلة بعد احتجاز إسرائيل 450 رأس ماعز لراعٍ لبناني، قبل أن تعيده للبنان بعد يومين على أثر وساطة من قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة.

ويشكو لبنان مراراً خروقات إسرائيلية لحدوده البرية والبحرية والجوية، مما دفعه أكثر من مرة إلى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ولا تزال إسرائيل تحتلّ جزءاً من أراضي لبنان، هو مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي كانت تحتله على مدى 22 عاماً، إلا أنها واجهت مقاومة مسلحة تمكنت من تحريره لاحقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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