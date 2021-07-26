سياسة
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الأكثر جدلاً بتأويلات مختلفة.. ما المادة 80 من الدستور التونسي؟
يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد استند في قراراته بإعلان إنهاء مهام رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، على المادة 80 من الدستور التونسي الخاصة بالإجراءات الاستثنائية، التي رفضتها في المقابل غالبية القوى السياسية التونسية.
الأكثر جدلاً بتأويلات مختلفة.. ما المادة 80 من الدستور التونسي؟
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة / Reuters
26 يوليو 2021

استند الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد على الفصل (المادة) 80 من الدستور، مُعلناً في خطابٍ بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسِه اجتماعاً طارئاً جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإن "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب".

ووفق الفقرة الثانية من نفس الفصل "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 بأنه "بعد مضي 30 يوماً على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه".

ويشير ذات الفصل في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوماً، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى الشعب".

وبدا واضحاً أن قيس سعيد استند إلى هذه المادة من الدستور في قراراته الأخيرة التي رفضتها في المقابل غالبية القوى السياسية التونسية.

والأحد شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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