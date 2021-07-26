سياسة
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جمهورية الكونغو.. شرطي يقتل طالباً لعدم وضعه كمامة ويهرب
أقدمَ شرطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قتل طالب لعدم ارتدائه كمامة أثناء تصويره مقطع فيديو في شوارع العاصمة كينشاسا، وصرح قائد الشرطة بالمنطقة بأن الشرطى هرب بعد الحادثة ولا يزال البحث عنه جارياً.
جمهورية الكونغو.. شرطي يقتل طالباً لعدم وضعه كمامة ويهرب
وضع الكمامة أمر إلزامي في جمهورية الكونغو الديموقراطية مع تغريم المخالفين 10 آلاف فرنك كونغولي (خمسة دولارات) / Reuters
26 يوليو 2021

أردى شرطي في جمهورية الكونغو الديموقراطية طالباً لم يكن يضع كمامة أثناء تصويره مقطع فيديو في شوارع العاصمة، كما قال شهود الأحد.

وروى باسيان أوديا الذي كان حاضراً خلال الحادث لوكالة الصحافة الفرنسية: "كان صديقنا أونوري شاما وهو طالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا يصور مقطع فيديو باعتبار ذلك جزءاً من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل".

وأضاف: "طلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير. وعلى الرغم من تفسيراته (شاما) وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي الذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال واتهمه بالمقاومة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة".

وروى شهود آخرون قصة مماثلة لإذاعة "توب كونغو" الشعبية بالإضافة إلى العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية.

وصرح قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونغو بأن الشرطي المسؤول عن حادث إطلاق النار هرب وشرطة المدينة تبحث عنه.

وأشار إلى أن "الشرطة وقَّفت شرطيين كانا حاضرين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما غير المسؤول... وكذلك رئيس" مركز شرطة محلي.

وقال كاسونغو "البحث مستمر للعثور على الشرطي الهارب".

يشار إلى أن وضع الكمامة أمر إلزامي في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع تغريم المخالفين 10 آلاف فرنك كونغولي (خمسة دولارات).

وفي كينشاسا تُتهم الشرطة بانتظام بالمضايقة وبالاحتفاظ بالأموال التي يجمعونها من المخالفين الذين لا يضعون كمامة.

وسجّلت جمهورية الكونغو الديموقراطية 47786 إصابة بفيروس كورونا و1021 وفاة منذ بداية الوباء.

وعُلّقت حملة التلقيح في البلاد يوم 10 يوليو/تموز لأن لقاحات أسترازينيكا المخزنة انتهت صلاحيتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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