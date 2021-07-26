سياسة
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أمريكي سخر من أخذ اللقاح فوضع فيروس كورونا حداً لحياته
توفي رجل أمريكي الأربعاء، عُرف بمعارضته النشطة لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا، بعد أن أصيب بالمرض، وكان ستيفن هارمون يلقي النكات على حسابه في تويتر حول أخذ اللقاح، وأصر على عدم أخذه وقال إن إيمانه سيحميه.
أمريكي سخر من أخذ اللقاح فوضع فيروس كورونا حداً لحياته
هارمون فال إن إيمانه سوف يحميه من فيروس كورونا
26 يوليو 2021

أُعلن الأربعاء عن وفاة الأمريكي ستيفن هارمون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بفيروس كورونا، بعد أن كان يسخر من أخذ اللقاح ضد الفيروس.

وكان هارمون، الذي ينتمي لكنيسة "هيل سونغ"، معارضاً نشطاً للقاح ضد كورونا، وكان يروج نكاتاً عن عدم أخذ اللقاح.

ونشر هارمون تغريدة على حسابه على موقع تويتر، الذي يتابعه عليه 7 آلاف شخص، يقول فيها: "لدي 99 مشكلة، لكن اللقاح ضد كورونا ليس بينها".

وخضع هارمون للعلاج من التهاب رئوي وكوفيد-19 في مستشفى خارج لوس أنجلس حيث فارق الحياة الأربعاء.

ونشر هارمون صوراً توثق معركته من أجل البقاء على قيد الحياة في الأيام التي سبقت وفاته.

وكتب في إحدى تغريداته "أرجو أن تصلوا من أجلي، يريدون أن يضعوني على جهاز التنفس".

وقال في آخر تغريدة له إنه قرر السماح بإدخال أنابيب التنفس إلى رئتيه.

وكتب "لا أدري متى سأفيق، أرجو الصلاة من أجلي".

وعلى الرغم من معاناته من الفيروس فإن هارمون أصر على أنه لن يأخذ اللقاح، قائلاً إن إيمانه سوف يحميه.

وكان يطلق النكات عن الوباء واللقاح قبل موته، وقال في تعليقاته الساخرة إنه يثق بالإنجيل أكثر من ثقته بدكتور أنتوني فوتشي، خبير الأوبئة الأمريكي.

وأكد مؤسس جمعية هيل سونغ الدينية موت هامون في تغريدة على تويتر الخميس.

وكتب "لقد أرسل بن لنا الخبر الفاجع أن صديقنا الحبيب ستيفن هارمون قد رحل متأثراً بإصابته بكوفيد. خبر محزن جداً".

وأضاف أن الكنيسة تحث أتباعها على اتباع إرشادات الأطباء.

وقد شهدت كاليفورنيا ارتفاعاً في حالات العدوى بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وكان معظم الذين أدخلوا المستشفيات من الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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