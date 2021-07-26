سياسة
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بعد محاولتين للحريري.. الرئيس اللبناني يكلّف نجيب ميقاتي تأليف حكومة جديدة
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
بعد محاولتين للحريري.. الرئيس اللبناني يكلّف نجيب ميقاتي تأليف حكومة جديدة
الرئيس اللبناني يكلف نجيب ميقاتي تأليف حكومة جديدة / AP
26 يوليو 2021

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس للوزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وحاز ميقاتي غالبية أصوات النواب (72 صوتاً) إثر استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم الاثنين إنه سيعمل على تشكيل حكومة وتنفيذ خطة فرنسية تهدف إلى إنقاذ البلاد من أزمة مالية شديدة.

وقال ميقاتي عقب فوزه بأغلبية الأصوات ضمن مشاورات برلمانية لتكليفه بتشكيل الحكومة: "ما عندي عصا سحري وما بقدر أعمل العجائب... أنا مطمئن صار لي فترة عم أدرس الموضوع ...وعندي الضمانات الخارجية المطلوبة".

وتشمل الخطة الفرنسية تشكيل حكومة اختصاصيين تنفذ الإصلاحات اللازمة لجذب مساعدات أجنبية.

ويأتي تكليفه إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تسميته لتأليف الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة دون إتمامه المهمة.

وفي حال نجح ميقاتي في مهمته ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلن زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة بعدما تقدم بتشكيلتين وزاريتين إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلاً، وهو ما رفضه الحريري.

ومنذ عام ونصف العام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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