سياسة
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وكالة فيتش: قرارات رئيس تونس "ستقلل" دعم الشركاء الغربيين
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده. وذكرت أن التحركات الأخيرة، قد تضيف مزيداً من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكالة فيتش: قرارات رئيس تونس "ستقلل" دعم الشركاء الغربيين
فيتش: قرارات رئيس تونس "ستقلل" دعم الشركاء الغربيين / Reuters
26 يوليو 2021

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الاثنين، إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده.

وذكرت الوكالة في بيان أن "تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيداً من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".

والأحد، أعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.

وجاءت قرارات سعيّد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحسب "فيتش"، فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها.

وزادت: "آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة".

وتثير تصرفات الرئيس شكوكاً سياسية جديدة، حسب الوكالة، ومع ذلك، "نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة (17% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)".

وكانت "فيتش" قد خفّضت تصنيف تونس إلى "B-" مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتعتقد "فيتش" أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد من الضغوط على السيولة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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