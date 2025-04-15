وأشارت الوزارة إلى أن المغارة التي جرى تدميرها تقع في منطقة عملية المخلب-القفل، وأكدت مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة.

وشددت وزارة الدفاع التركية، في منشور على منصة إكس، على مواصلة القوات المسلحة التركية ملاحقة الإرهابيين.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلق الجيش التركي عملية المخلب-القفل​​​​​​ ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.