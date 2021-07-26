سياسة
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"بسبب قدراته المحدودة".. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن
أعلن طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون، أنه يتوقع استقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه قريباً، بسبب "قدراته الإدراكية المحدودة".
"بسبب قدراته المحدودة".. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن
قبل أشهر، دعا جاكسون، بايدن، إلى إجراء اختبار معرفي لإثبات أنه "لائق عقلياً" لأداء واجباته كرئيس. / AP
26 يوليو 2021

قال النائب الجمهوري وطبيب البيت الأبيض السابق، روني جاكسون، إنه يتوقع أن يستقيل الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بسبب "قدراته الإدراكية المحدودة".

جاء ذلك خلال مقابلة لجاكسون مع قناة FOX الأمريكية، قال فيها: "ما أعتقده أن بايدن إما سيستقيل أو سينجحون في إقناعه بالاستقالة، قريباً، لأسباب طبية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا جاكسون، بايدن، إلى إجراء اختبار معرفي لإثبات أنه "لائق عقلياً" لأداء واجباته كرئيس، ووقّع على تلك الرسالة أكثر من 10 نواب جمهوريين.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أعلنوا سابقاً، أن بايدن سيخضع لفحص سنوي وستعلن النتائج للجميع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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