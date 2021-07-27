سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 27 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 27 يوليو/تموز 2021
قيس سعيّد يقول إن قراراته الأخيرة ليست محاولة للانقلاب على الدستور / AFP
27 يوليو 2021

أهم الأحداث:

رئيس تونس يبرر قراراته بوجود "خطر داهم"، وبايدن يعلن انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق نهاية العام الجاري.

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رئيس تونس يبرر قراراته بوجود "خطر داهم" والمشيشي يتعهد بتسليم السلطة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن قراراته الأخيرة ليست محاولة للانقلاب على الدستور، بل هي "قانونية تماماً، وسينتهي العمل بها فور أن يزول الخطر الداهم من البلاد". [TRT عربي]

من جانبه أعلن رئيس الحكومة التونسية المعفي من منصبه هشام المشيشي مساء الاثنين أنه غير متمسك بأي منصب في الدولة، وأنه سيسلم المسؤولية إلى رئيس الحكومة الذي سيكلفه الرئيس المهمة. [TRT عربي]

بايدن: انتهاء المهمة القتالية للجيش الأمريكي بالعراق في 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إنّ المهمة القتالية للجيش الأمريكي في العراق ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري، معلناً جدولاً زمنياً أدقّ لانسحاب القوات الأمريكية رسمياً في معركتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق. [TRT عربي]

وأشار بايدن إلى أنّ القوات الأمريكية ستبقى في البلاد لتدريب القوات العراقية ومساعدتها حسب ما يلزم، فيما لم يوضّح كم عدد القوات الأمريكية التي ستستمر في العراق عندما تنتهي المهمة القتالية رسمياً. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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