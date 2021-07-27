أحرزت لاعبة التايكوندو المصرية هداية ملاك وهبة الميدالية البرونزية لوزن 67 كلغ الاثنين بفوزها على الأمريكية بايج ماكفيرسون المصنفة خامسة عالمياً 17-6، لتمنح بلادها أولى ميدالياتها في أولمبياد طوكيو الصيفي.

وأضافت وهبة الميدالية إلى برونزية-57 كلغ التي أحرزتها في أولمبياد ريو 2016.

وبعد أن سقطت في الدور ربع النهائي ضد البريطانية لورن وليامس المصنفة ثالثة عالمياً استفادت من وصول الأخيرة إلى المباراة النهائية لتمنح نفسها فرصة خوض مباراة الميدالية البرونزية.

وأصبحت وهبة (28 عاماً) ثاني مصرية تحقق ميداليتين أولمبيتين، بعد الرباعة عبير عبد الرحمن التي حققت ميداليتين (برونزية في دورة بكين 2008 وفضية في لندن 2012).

كما باتت هداية ملاك خامس اللاعبين المصريين -بشكل عام- في تحقيق ميداليتين أولمبيتين.

ولدت اللاعبة المصرية في القاهرة 21 إبريل/نيسان عام 1993، وبدأت لعب التايكوندو في سن 10 سنوات.

بدأت تحصد الميداليات وانضمت بعد ذلك إلى منتخب الناشئين ثم منتخب الكبار.

حصدت أول مركز في بطولة الجيزة وتأهلت لبطولة الجمهورية وحصدت أول بطولة جمهورية وهي بعمر 14 عاماً.

وحصلت على عدة جوائز محلية وأخرى من دورات للألعاب الإفريقية على مدار السنوات الماضية، إضافة إلى منافسات أخرى في تركيا وكوريا الجنوبية وأوروبا وعدد من دول الخليج.