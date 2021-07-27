سياسة
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وزير دفاع تركيا: لا يمكن لليونان تغيير موازين القوى بشراء طائرات مستعملة
قال وزير دفاع تركيا إنه "لا يمكن لليونان تغيير موازين القوى بشراء طائرات مستعملة"، داعياً إياها للسعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده، والابتعاد عن الحلول العسكرية.
وزير دفاع تركيا: لا يمكن لليونان تغيير موازين القوى بشراء طائرات مستعملة
أقار: نحن مع حل المشكلات عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائماً، إلا أنّ جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية / AA
27 يوليو 2021

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء اليونان للسعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده والابتعاد عن الحلول العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات بمركز القيادة المتقدمة للجيش الثاني بعد جولة أجراها أمس الاثنين برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وقال أقار: "نحن مع حل المشكلات عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أنّ جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية".

وأشار الوزير إلى أنّ أثينا ذاهبة في سباق تسلُّح قائلاً: "يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة".

وطالب وزير الدفاع التركي اليونان للمساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين البلدين في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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