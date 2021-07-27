ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء، أن قوات الأمن ألقت القبض على أفراد شبكة تعمل لصالح إسرائيل وضبطت مخزن أسلحة، وقالت إن الشبكة كانت تخطط لاستخدامها في احتجاجات في الآونة الأخيرة على نقص المياه في البلاد.

وجاء هذا الإعلان الثلاثاء، بعد احتجاجات دامت قرابة أسبوعين على نقص المياه معظمها في جنوب غرب إيران تحولت بعدها إلى احتجاجات سياسية وامتدت إلى مناطق أخرى.

واتهمت السلطات انفصاليين مسلحين بالتحريض على اشتباكات خلال احتجاجات الشارع. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول في وزارة الاستخبارات والأمن الوطني قوله إن "العناصر العميلة للموساد كانت تعتزم استخدام هذه المعدات للقيام بعمليات اغتيال وفي أحداث الشغب". ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الأسلحة المضبوطة تشمل مسدسات وقنابل يدوية وبنادق وذخيرة.

وأضاف: "بعض هذه (الأسلحة) استخدمت للتحريض على اشتباكات خلال الاحتجاجات".

ولم يرد أي تعقيب حتى الآن من مسؤولين إسرائيليين.