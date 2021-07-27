سياسة
3 دقيقة قراءة
صحف بريطانية: نموذج النجاح الوحيد في الربيع العربي يواجه خطراً حقيقياً
قالت صحف بريطانية، الثلاثاء، إن الأزمة في تونس تنذر بتدهور خطير في البلد الديمقراطي الوحيد الذي لم ينجرف إلى العنف بعد أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، واعتبرت أن قرارات الرئيس سعيد من الصعب الاختلاف مع وصفها بالانقلاب، أو أعمال تمهد للديكتاتورية.
صحف بريطانية: نموذج النجاح الوحيد في الربيع العربي يواجه خطراً حقيقياً
صحيفة الإندبندنت قالت إن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد الآن في يد رجل واحد / Reuters
27 يوليو 2021

سلطت صحف بريطانية الضوء على الأزمة في تونس وردود الفعل على قرارات الرئيس قيس سعيّد التي شملت تجميد عمل البرلمان وتجريد النواب من الحصانة وإقالة رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة الغارديان في مقال افتتاحي بعنوان "وجهة نظر الغارديان حول الانقلاب في تونس: ربيع يتحول إلى شتاء"، إن تونس "كانت الدولة العربية الأولى التي أطاحت بديكتاتورها في عام 2011، وكانت الوحيدة التي بقيت فيها ديمقراطية حقيقية".

لكن الأحداث الأخيرة، في رأي الصحيفة، تشير إلى أن تونس تشهد "ثورة مضادة"، معتبرة أن "اقتحام قوات الأمن لمحطات التلفزيون ليس بعلامة جيدة على الإطلاق".

وأضافت: "لقد تحول دفء الربيع العربي بالتأكيد إلى برد الشتاء". واعتبرت أنه "من الصعب الاختلاف مع وصف حزب النهضة بأن ما جرى انقلاب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس سعيّد تحدى الدستور لتعليق البرلمان. وتشير إلى عدم قدرته على العمل مع رئيس وزراء اختاره إلى أنه غير مناسب لنظام حكم معقد. كما أن مدحه للديكتاتورية العسكرية المصرية لا يساعد كثيراً لبث الثقة"، وفقاً لما جاء في المقال.

ورأت أن "ما تحتاجه تونس هو أن يتبنى السياسيون وجهة نظر أكثر واقعية حول المكان الذي يجب أن تذهب إليه البلاد. فالعودة إلى الاستبداد لن تضمن استقرار النظام".

أما صحيفة الإندبندنت فقالت إن تونس التي لطالما جرى الإشارة إليها باعتبارها النجاح الوحيد لما يسمى بالربيع العربي 2011، أغرقها الرئيس قيس سعيد في أعمق أزمة سياسية منذ عقد".

ونوهت الصحيفة إلى أن إجراءات الرئيس سعيّد "أثارت قلق الكثيرين الذين يخشون من أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في البلاد الآن في يد رجل واحد".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الخوف الرئيسي بين الخبراء والمراقبين هو الانحدار السريع إلى العنف فيما تنزل الفصائل المعارضة إلى الشوارع إما للاحتفال أو لإدانة تصرفات الرئيس".

وقالت إنه في حال حدوث ذلك، فإن الأنظار ستكون كلها موجهة إلى قوات الأمن كي ترى ردة فعلها.

أما القلق الآخر وفقاً للصحيفة فهو "توطيد السلطة في يد رجل واحد، ما قد يعيد تونس إلى بعض العناصر التي كانت قبل الثورة".

وذكر المقال أن هناك مخاوف من أن سعيّد "يستخدم الأزمة للضغط من أجل ما أسماه التسوية الدستورية المفضلة لديه، نظام رئاسي قائم على الانتخابات، ولكن مع دور أصغر للبرلمان."

ويُنظر إلى تونس باعتبارها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us