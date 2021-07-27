سياسة
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الخارجية التركية: البيان الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش ليس ذا قيمة
أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بياناً أصدره الاتحاد الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش في جمهورية شمال قبرص التركية، وقالت إن مثل هذه التصريحات والبيانات التي تتجاهل حقوق الشعب القبرصي التركي ليس لها قيمة أو معنى بالنسبة لنا.
الخارجية التركية: البيان الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش ليس ذا قيمة
وزارة الخارجية التركية / AA
27 يوليو 2021

أدانت وزارة الخارجية التركية بياناً أصدره الاتحاد الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش في جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الخارجية التركية، الثلاثاء، إن هذه التصريحات وغيرها من البيانات المماثلة التي تتجاهل الشعب القبرصي التركي منفصلة عن الحقائق ولا تعكس سوى آراء الجانب القبرصي اليوناني، ليس لها أي قيمة أو معنى بالنسبة لنا.

وأضافت: "ليس من الممكن لهذا الموقف المتحيز للاتحاد الأوروبي، الذي يُعلن بأعذار التضامن مع العضو (في الاتحاد الأوروبي) أن يساهم في حل أي مشكلة".

وشددت الخارجية: "نؤيد تماماً المقترحات والقرارات التي اتخذتها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بشأن حل قضية قبرص وفتح مرعش".

وأكدت الخارجية التركية أن توسيع منطقة مرعش هو قرار اتخذته حكومة جمهورية شمال قبرص التركية.

ونبهت إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالوعود التي قطعها للشعب القبرصي التركي بعد خطة عنان (أمين عام الأمم المتحدة) في عام 2004 وأن يتعلم كيفية مخاطبة جمهورية شمال قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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