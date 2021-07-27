سياسة
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تحذير أممي: نصف مليون شخص في باكستان يواجهون أزمة غذاء
حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أزمة غذاء تطال نحو نصف مليون شخص في مناطق من مقاطعة بلوشستان الباكستانية، بسبب الجفاف، وأوضح أن خطة الاستجابة الإنسانية الباكستانية ممولة (حتى الآن) بـ18% فقط".
تحذير أممي: نصف مليون شخص في باكستان يواجهون أزمة غذاء
فرحان حق قال إن 100 ألف شخص في مقاطعة بلوشستان يحتاجون إلى مساعدة فورية منقذة للحياة / AA
27 يوليو 2021

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن نحو نصف مليون شخص في مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان، يواجهون أزمة غذاء.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، إن "حوالي نصف مليون شخص في مناطق من مقاطعة بلوشستان يواجهون أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاج 100 ألف شخص آخرين إلى مساعدة فورية منقذة للحياة؛ بسبب ظروف شبيهة بالجفاف".

وأضاف حق، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمم المتحدة وسلطات إدارة الكوارث في المقاطعات وشركاء قطاع الأمن الغذائي يدعمون مشاريع سبل العيش في بعض المناطق المتضررة".

وأوضح أن "خطة الاستجابة الإنسانية الباكستانية تستهدف 4.3 مليون شخص من أصل 11 مليون محتاج، وتتطلب 332 مليون دولار، لكنها ممولة (حتى الآن) بـ18% فقط".

ميانمار

وتطرق حق، إلى ميانمار بقوله، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعم الدعوة التي أطلقها الثلاثاء، المقرر الأممي المستقل المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، لوقف إطلاق النار.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة في جيش ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة.

ودعا أندروز، في بيان، إلى وقف إطلاق النار لمواجهة جائحة "كورونا"، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وحذر من "تصعيد المجلس العسكري هجماته ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وحث مجلس الأمن والدول الأعضاء على "استخدام جميع أدوات الأمم المتحدة"، بما فيها تبني قرارات جديدة، لمطالبة حكام ميانمار العسكريين بوقف جميع الهجمات، لا سيما ضد مقدمي الرعاية الطبية.

وقتل المجلس العسكري ما لا يقل عن 931 شخصاً، ويحتجز 5 آلاف و630 آخرين تعسفياً، فيما جرى الحكم على 255 آخرين بجرائم ملفقة، بينها أحكام بإعدام 26 شخصاً، بينهم قاصران، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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