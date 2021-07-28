سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 يوليو/تموز 2021
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خلاصات من TRT عربي: 28 يوليو/تموز 2021
تركيا تدعم الشعب التونسي والاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية / AP
28 يوليو 2021

أهم الأحداث:

تركيا تدعم الشعب التونسي والاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار، والخارجية التركية: البيان الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش ليس ذا قيمة.

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تركيا تدعم الشعب التونسي والاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار

أكد وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو الثلاثاء دعم بلاده للشعب التونسي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، حسب بيان صادر عن الخارجية التركية. [TRT عربي]

وعلى جانب آخر أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء ضرورة الحفاظ على "استقرار تونس وديمقراطيتها". [TRT عربي]

الخارجية التركية: البيان الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش ليس ذا قيمة

أدانت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء بياناً أصدره الاتحاد الأوروبي حول إعادة افتتاح منطقة مرعش في جمهورية شمال قبرص التركية، وقالت إن مثل هذه التصريحات والبيانات التي تتجاهل حقوق الشعب القبرصي التركي ليس لها قيمة أو معنى بالنسبة إلينا. [TRT عربي]

وشددت الخارجية: "نؤيد تماماً المقترحات والقرارات التي اتخذتها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بشأن حل قضية قبرص وفتح مرعش". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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