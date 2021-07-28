سياسة
3 دقيقة قراءة
السويد تُقاضي إيرانياً بتهمة "جرائم حرب" ارتكبها في الثمانينيات
يمثل مسؤول إيراني سابق أمام القضاء السويدي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينيات.. ما القصة؟
السويد تُقاضي إيرانياً بتهمة "جرائم حرب" ارتكبها في الثمانينيات
أعدم عدد كبير من السجناء في سجن جواهردشت بين 30 يوليو/تموز و 16 أغسطس/آب 1988 / AFP
28 يوليو 2021

وجَّه الادعاء العام السويدي الثلاثاء اتهامات إلى مواطن إيراني بارتكاب جرائم حرب خطيرة خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينيات.

وقال الادعاء إن المشتبه به عمل في يوليو/تموز وأغسطس/آب 1988 مساعد نائب المدعي العام في سجن جواهردشت خارج مدينة كرج الإيرانية، ويزعم أنه شارك في ارتكاب فظائع خطيرة هناك.

وخلال الصراع الإيراني-العراقي الذي دام ثماني سنوات تعرضت إيران لهجمات من حركة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي منظمة سياسية دعت للإطاحة بقيادة جمهورية إيران الإسلامية وتنصيب حكومتها.

وقال ممثلو الادعاء السويديون إن المرشد الأعلى لإيران آنذاك آية الله الخميني أصدر أمراً بإعدام جميع السجناء الإيرانيين الذين تعاطفوا مع الحركة وظلوا موالين لها.

وأوضح الادعاء أنه بناء على هذا الأمر أُعدم عدد كبير من السجناء في سجن جواهردشت بين 30 يوليو/تموز و 16 أغسطس/آب 1988.

وحسب لائحة اتهام سويدية فإن المشتبه به "مع جناة آخرين في السجن شاركوا في إعدامات جماعية وإزهاق أرواح عدد كبير للغاية من السجناء الذين تعاطفوا مع عناصر مجاهدي خلق".

ولم يذكر الادعاء السويدي اسم المشتبه به لكن جرى التعريف به على نطاق واسع بأنه حميد نوري، وهو مدَّعٍ عام إيراني سابق يبلغ من العمر 60 عاماً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية، إن الرجل اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عندما وصل إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو محتجز منذ ذلك الحين.

وقالت لائحة الاتهام إن الادعاء يتهم المشتبه به بتعريض السجناء لمعاناة شديدة تصل إلى التعذيب والمعاملة اللا إنسانية.

وقالت المدعية كريستينا ليندهوف كارلسون في بيان: "جرائم الحرب واحدة من أخطر الجرائم على الصعيدين الدولي وفي القانون السويدي. ولأن السويد لديها ولاية قضائية عالمية ضد انتهاكات القانون الدولي، فإن لدينا فرصة ولكنَّ لدينا أيضاً التزاماً معيناً بمحاكمة هذه الجرائم".

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 10 أغسطس/آب ومن المتوقع أن تستمر لعدة أشهر، فيما أشارت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى أن أي مسؤول إيراني لم يواجه تهماً بشأن عمليات الإعدام الجماعية عام 1988.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us