تشهد ولاية أنطاليا التركية التي تعد إحدى أهم المراكز السياحية بالعالم إقبالاً كبيراً من السياح وبخاصة السياح الروس، وذلك عقب رفع قيود السفر التي فُرضت للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وتشتهر أنطاليا بجمال شواطئها ومياهها إضافة إلى الأماكن التاريخية والمنتجعات السياحية الفاخرة، ما يجعلها إحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياح من مختلف دول العالم، ولذلك يُطلق عليها لقب "عاصمة السياحة".

استقبلت الولاية منذ بداية الموسم السياحي حتى اليوم نحو 2.5 مليون سائح، ولا تزال تشهد زيادة ملحوظة في عدد الرحلات القادمة إليها وبخاصة تلك المنطلقة من روسيا.

وقد أصبحت أنطاليا عنواناً للسياحة الصحية والآمنة بفضل برنامج "شهادة السياحة الآمنة" الذي أطلقته وزارة السياحة والثقافة خلال فترة انتشار وباء كورونا.

وتوفر الولاية المطلة على البحر المتوسط والمحاطة بالجبال والشواطئ خيارات متعددة لزوارها لقضاء أوقات ممتعة في العديد من المرافق السياحية والفنادق الفاخرة والنوادي والمطاعم الراقية.

وتتوفر فيها فرص وخيارات كثيرة للزوار مثل الاستمتاع بالبحر والشمس ورؤية الآلاف من الأحياء البحرية وكائنات المناخ الاستوائي، إضافة إلى إمكانية تعرُّف الثقافات الأخرى وممارسة رياضة التجديف وركوب الأمواج والتحليق والقفز بالمظلات من ارتفاعات كبيرة.

وأدى رفع قيود السفر والطيران في روسيا وإجازة عيد الأضحى إلى زيادة القادمين إلى الولاية عبر الجو والبر، وكانت روسيا على رأس الدول التي زار مواطنوها أنطاليا تلتها أوكرانيا وألمانيا وبولندا.

ووفقاً لمعطيات مديرية السياحة والثقافة بالولاية فقد استقبلت أنطاليا مليونين و401 ألف و470 سائحاً خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 يوليو/تموز.

وبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا أنطاليا خلال الفترة المذكورة 765 ألفاً و706 في حين بلغ عدد الزوار الروس في الفترة من يناير إلى يونيو/حزيران العام الماضي 145 ألفاً و550 زائراً.

ووصل عدد الرحلات الجوية من روسيا إلى أنطاليا نحو 100 رحلة يومياً.

26 ألف سائح روسي يومياً

وقال والي أنطاليا أرسين يازيجي إن فتح السوق الروسي أنعش قطاع السياحة بالولاية بشكل كبير.

وأوضح يازيجي أن أنطاليا تستقبل 60-50 ألف سائح يومياً وتستقبل أعداداً أكبر في عطلات نهاية الأسبوع.

وأضاف أن عدد السياح الروس الذين يزورون الولاية يومياً يصل إلى 24-26 ألفاً ما يمثل نحو 40% من إجمالي عدد الزوار.

وتوقع والي أنطاليا أن يزداد عدد السياح الروس أكثر وأن يستمر الإقبال الكثيف حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما رجب ياووز رئيس مجموعة السياحة بمجلس الولاية فقال إن المدينة تشهد حركة طيران كثيفة جداً خلال الأيام الأخيرة.

وأشار ياووز إلى أن أنطاليا تستقبل 386 رحلة جوية يومياً وهو أعلى رقم للمدينة خلال العشرين شهراً الأخيرة.

وأوضح أن أنطاليا استقبلت 28 ألفاً و500 سائح على متن 105 رحلات جوية من روسيا في 17 يوليو/تموز الجاري، مشيراً إلى أن عدد الرحلات القادمة من روسيا في تزايد مستمر.