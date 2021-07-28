سياسة
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أرمينيا تواصل خرق وقف إطلاق النار وأذربيجان تدعو لتجنُّب الاستفزازات
تواصل أرمينيا خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أطلق جنودٌ النار على مواقع لجنود أذربيجانيين، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح.
أرمينيا تواصل خرق وقف إطلاق النار وأذربيجان تدعو لتجنُّب الاستفزازات
أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية استمرار التوتر على محور محافظة كلبجار الحدودية مع أرمينيا - صورة أرشيفية / Reuters
28 يوليو 2021

خرقت القوات الأرمينية اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان صباح الأربعاء بعدما أطلق جنود أرمن النار على مواقع لجنود أذربيجانيين بمحور محافظة كلبجار، ما أسفر عن إصابة جنديين.

فيما زعمت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل 3 من جنودها وإصابة اثنين آخرين نتيجة الاشتباكات.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية للبلاد: "يواصل الجانب الأرميني تفاقم الوضع وإطلاق النار على مواقعنا باستخدام قاذفات الألغام من عيار 120 ملم والدبابات".

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية الأربعاء استمرار التوتر على محور محافظة كلبجار الحدودية مع أرمينيا، داعية الأخيرة لتجنب الخطوات الاستفزازية في المنطقة.

وأفادت الوزارة في بيان بأن الاجراءات التي اتخذها الجيش الأذربيجاني ضد الخطوات الاستفزازية للقوى المسلحة التابعة لأرمينيا على محور كلبجار لا تزال مستمرة.

ودعت الوزارة الإدارة العسكرية والسياسية لأرمينيا لتجنب الاستفزاز وتعمُّد مفاقمة الوضع على الحدود بين البلدين وبدء مفاوضات حول ترسيم الحدود بشكل حضاري.

وشددت على أن الأنباء المتعلقة بإلحاق الضرر المزعوم بالمناطق المدنية في أرمينيا لا أساس لها ومضللة تماماً.

وأكد البيان أن مسؤولية التوتر المتصاعد على طول الحدود تقع على عاتق أرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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