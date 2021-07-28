أعلنت النيابة العامة الألمانية، رفع دعوى بحق الطبيب السوري، علاء. م، المتهم بممارسة التعذيب في سجون النظام السوري، بمحافظة حمص، خلال فترة عمله فيها.

وأضافت النيابة العامة في بيان، أن محكمة ولاية فرانكفورت العليا، وجهت اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتسبب بجرح الآخرين، وذلك خلال عمله طبيباً في أحد سجون المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد في محافظة حمص، عام 2011.

وجرى تحديد 18 حادثة تعذيب تورط بها الطبيب السوري الموقوف في ألمانيا منذ عام.

وأشار بيان النيابة العامة الألمانية، إلى مزاعم بحق الطبيب السوري حول محاولته خصي أحد المناهضين للنظام السوري، وإحراقه بالنار الأعضاء التناسلية لسجناء آخرين.

كما وجه إلى الطبيب السوري، تهم تعذيب السجناء حتى الموت، وإجراء عمليات جراحية على الجرحى منهم دون تخدير.

وغادر الطبيب السوري علاء م.، بلاده منتصف عام 2015، متجهاً إلى ألمانيا، حيث عمل هناك في مشفيين بمدينتي جوتنجن وباد فيلدونجين.