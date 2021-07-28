سياسة
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"قرار صادم".. جنوب إفريقيا تندد بانضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي
رفضت جنوب إفريقيا، منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، واعتبرته "قراراً صادماً غير عادل وغير مبرر".
"قرار صادم".. جنوب إفريقيا تندد بانضمام إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي
جنوب إفريقيا: "الاتحاد الإفريقي لم يأخذ موافقة الدول الأعضاء قبل هذا القرار". / AFP
28 يوليو 2021

احتجّت جنوب إفريقيا، الأربعاء، على قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، واعتبرت القرار "غير عادل وغير مبرر".

ووصفت وزارة العلاقات الدولية والتعاون، في بيان، القرار بأنه "صادم للغاية في عام كان فيه الشعب الفلسطيني المظلوم مطارداً بالقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني للأرض".

وشدد البيان على أن القرار "ظالم وغير مبرر ولا يمكن تفسيره".

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الإفريقي "لم يأخذ موافقة الدول الأعضاء قبل هذا القرار".

وقال البيان إن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين "تتناقض مع ميثاق الاتحاد الإفريقي والأسس التي اجتمع عليها".

والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل، انضمامها مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي عضواً مراقباً، بعد محاولات دبلوماسية لأكثر من عقدين، وهو قرار خلف موجة تنديد لدى السلطة والفصائل الفلسطينية.

ومن جانبها، أكدت الجزائر أن انضمام إسرائيل "ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة".

يذكر أن العلاقات بين إفريقيا وإسرائيل توترت منذ ستينيات القرن الماضي، على خلفية اندلاع حركات التحرر الوطني في القارة السمراء وتصاعد الصراع العربي الإسرائيلي.

ودفعت الحروب الإسرائيلية مع الدول العربية عامي 1967 و1973، إلى قطع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، قبل أن تبذل تل أبيب على مدار السنوات التالية مساعي كبيرة لتحسين العلاقات مع العديد من دول القارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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