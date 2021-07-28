قالت صحيفة نيويورك بوست إن السلطات السريلانكية أعلنت عن اكتشاف حجر ضخم من الياقوت، تبلغ قيمته 100 مليون دولار، عند حفر عمال بئراً في الفناء الخلفي لمنزل أحد التجار في مدينة راتنابور.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يبلغ وزنه 2.5 مليون قيراط ويعد أكبر حجر ياقوت في العالم. ويقدر الخبراء قيمة حجر الياقوت بـ100 مليون دولار.

من جانبه صرح مالك الجوهرة ويدعى غاماج، أن "أحد العمال نبهه عندما كان يحفر بئراً بأن هناك أحجاراً كريمة نادرة، قبل أن يعثر هو لاحقاً على الحجر الضخم"، ويخطر السلطات بالاكتشاف.

كما أوضح رئيس الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات، ثيلاك وييراسينغ، إن "الحجر هو عينة خاصة من الياقوت النجمي، وربما تكون الأكبر في العالم".

وأذهل الاكتشاف الجديد الذي أطلق عليه "ياقوت الصدفة"، الخبراء لضخامة حجمه، رغم وجوده في مدينة تسمى بـ"عاصمة الأحجار الكريمة" في العالم.

من جانبه يقول غاميني زويسا، أحد كبار علماء الأحجار الكريمة، لـBBC: "لم أر قط مثل هذه العينة الكبيرة من قبل، إن هذا الحجر ربما جرى تشكيله منذ نحو 400 مليون عام".