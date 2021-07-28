سياسة
1 دقيقة قراءة
شاهد| عاصفة رملية نادرة الحدوث تخفي مدينة بأكملها في الصين
عاصفة رملية صيفية نادرة تغزو غرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، إذ كانت على وشك ابتلاع مدينة دونهوان بأكملها، وهي مدينة تشتهر بكهوف موغاو البوذية، وتصنفها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.
شاهد| عاصفة رملية نادرة الحدوث تخفي مدينة بأكملها في الصين
غمرت موجة ضخمة من الرمال مدينة دونهوانغ بارتفاع حوالي 100 متر  / AFP
28 يوليو 2021

ضربت عاصفة رملية صيفية نادرة غرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، إذ كانت على وشك ابتلاع مدينة بأكملها في مشهد يشبه مشاهد أفلام الإثارة والرعب.

وغمرت موجة ضخمة من الرمال يبلغ ارتفاعها حوالي 100 متر دونهوانغ، الواقعة على تخوم صحراء غوبي في شمال غربي الصين.

والتقطت عدسات الكاميرا العاصفة التي غطت المدينة لعشر دقائق، لينخفض معدل الرؤية إلى أقل من 50 متراً.

يقول أحد السكان لقناة "جيمو نيوز" المحلية، إن "العاصفة الرملية هبت فجأة وغطت المدينة لخمس أو ست دقائق".

وتشتهر دونهوانغ التي شهدت العاصفة بكهوف موغاو البوذية، وتصنفها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

والعواصف الرملية شائعة الحدوث في المدينة في فصل الربيع، ونادرة في الصيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us