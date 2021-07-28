ضربت عاصفة رملية صيفية نادرة غرب مقاطعة قانسو شمال غربي الصين، إذ كانت على وشك ابتلاع مدينة بأكملها في مشهد يشبه مشاهد أفلام الإثارة والرعب.

وغمرت موجة ضخمة من الرمال يبلغ ارتفاعها حوالي 100 متر دونهوانغ، الواقعة على تخوم صحراء غوبي في شمال غربي الصين.

والتقطت عدسات الكاميرا العاصفة التي غطت المدينة لعشر دقائق، لينخفض معدل الرؤية إلى أقل من 50 متراً.

يقول أحد السكان لقناة "جيمو نيوز" المحلية، إن "العاصفة الرملية هبت فجأة وغطت المدينة لخمس أو ست دقائق".

وتشتهر دونهوانغ التي شهدت العاصفة بكهوف موغاو البوذية، وتصنفها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.

والعواصف الرملية شائعة الحدوث في المدينة في فصل الربيع، ونادرة في الصيف.