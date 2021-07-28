أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدشين استخراج الغاز الطبيعي من حقل صقاريا، البالغ إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بمنطقته 540 مليار متر مكعب.

وقال أردوغان في كلمة له بمناسبة الافتتاح، مساء الأربعاء: "إن آبار الغاز الطبيعي التي حفرتها تركيا في البحر الأسود ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".

وأضاف أردوغان أنه "مع دخول غاز البحر الأسود حيز الاستخدام في المستقبل القريب، سنقلص اعتمادنا بشكل كبير على المصادر الأجنبية لتلبية احتياجاتنا من هذه المادة".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لم تخضع لأي تهديدات أو ابتزاز أوعقوبات لوقف عمليات التنقيب.

وأعلن أردوغان في شهر يونيو/حزيران الماضي اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود. وأوضح أنه مع الاكتشاف الجديد في موقع "أماسرا-1" بحقل صقاريا، بلغ إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

وأكد الرئيس التركي أن حكومة بلاده تعمل ليل نهار من أجل إدخال الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في الخدمة بحلول عام 2023.

وأضاف أن هدف حكومته الأكبر هو تسريع الخطوات التنموية من خلال تخليص تركيا من واردات الطاقة التي تشكل أكبر عنصر عجز في الحساب الجاري للبلاد.

وأضاف أن حكومته تخطط لاستقدام الغاز الطبيعي من البحر إلى اليابسة على ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بإنشاء مرافق في قاع البحر لاستخراج الغاز الطبيعي.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء مرافق تعالج الغاز الطبيعي في اليابسة لجعله جاهزاً للاستخدام، والمرحلة الثالثة مد خط أنابيب بين المرافق في البحر وعلى اليابسة.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، أعلن أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.