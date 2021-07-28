سياسة
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مجلس الشورى البحريني يشيد بالعلاقات التاريخية مع تركيا
أشاد رئيس مجلس الشورى البحرين علي بن صالح، بالعلاقات التاريخية بين بلاده وتركيا، خلال لقاء جمعه بالسفيرة التركية لدى المنامة.
مجلس الشورى البحريني يشيد بالعلاقات التاريخية مع تركيا
أعربت السفيرة التركية عن تقديرها واعتزازها بالعلاقات الثنائية القائمة بين بلادها والبحرين. / Getty Images
28 يوليو 2021

أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، الأربعاء، بالعلاقات التاريخية بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة التركية لدى المنامة، إيسن تشاكيل، بالعاصمة المنامة، حسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).

وأفادت الوكالة، بأن "رئيس مجلس الشورى أشاد خلال لقائه تشاكيل بمسيرة العلاقات التاريخية التي جمعت مملكة البحرين والجمهورية التركية، وما تخللها من زيارات متبادلة لمسؤولين وبرلمانيين".

كما أشاد الصالح بـ"أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، من بينها المجالات الاقتصادية والتجارية والعمل التشريعي".

من جانبها، أعربت السفيرة التركية عن "تقديرها واعتزازها بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين"، مؤكدة "الحرص على توسيع مجالات التعاون بما يعزز ويخدم المصالح المشتركة"، وفق المصدر ذاته.

وفي 8 يوليو/تموز الجاري، أشادت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، أيضاً بالعلاقات الطيبة التي تجمع بلادها مع تركيا، خلال استقبالها السفيرة التركية ببلادها، حسب الوكالة البحرينية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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