حذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، الأربعاء، من وصول بلاده إلى "انهيار كامل"، معتبراً ذلك "قنبلة تصدم الشرق الأوسط بأكمله".

وقال ميقاتي في حديث لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إنه "لن يستطيع إخماد الحريق، لكنه سيمنع انتشاره ويأمل فعل ذلك في أول 100 يوم من تسلمه منصبه".

وأكد أنه "يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي"، مردفاً "أنا واثق من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضاً".

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ترافقها أزمة سياسية، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجرائم، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد ميقاتي للصحفيين عقب لقائه الرئيس ميشال عون، أنه "لمس قبولاً من الرئيس عون لمقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية".

فيما ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن عون سيدرس لائحة توزيع الحقائب الوزارية، التي قدمها ميقاتي "تمهيداً لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق".

وميقاتي هو الشخصية الثالثة التي تُكلف بتشكيل الحكومة في غضون أقل من عام، عقب استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس/آب 2020 ، إثر انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية فادحة.

وقبل ميقاتي، جرى تكليف مصطفى أديب في أواخر أغسطس 2020، إلا أنه اعتذر عن المهمة بعد أقل من شهر، بعدها كُلف سعد الحريري بالمهمة، لكنه اعتذر أيضاً بعد 9 أشهر جراء عدم التوافق مع عون.​​​​