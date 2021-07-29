سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 29 يوليو/تموز 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتهم روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية المقررة في بلاده العام المقبل / AFP
29 يوليو 2021

أهم الأحداث:

بايدن يتهم روسيا بعرقلة الانتخابات التشريعية المقبلة، والمغرب يعتقل ناشطاً من الأويغور بطلب من الصين.

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بايدن يتهم روسيا بعرقلة الانتخابات التشريعية المقبلة ويحذر من حرب حقيقية

اتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، روسيا بالسعي لعرقلة سير الانتخابات التشريعية المقررة في الولايات المتحدة العام المقبل من خلال نشرها "معلومات مضلِّلة" في بلاده، كما هاجم نظيره الروسي فلاديمير بوتين. [TRT عربي]

وحذر بايدن من أن هجوماً إلكترونياً كبيراً على الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى "حرب حقيقية" مع قوة كبرى، في تصريحات تسلط الضوء على ما تعتبرها واشنطن تهديدات متنامية من جانب روسيا والصين. [TRT عربي]

بعد هبوط طائرته.. المغرب يعتقل ناشطاً من الأويغور بطلب من الصين

اعتقلت السلطات المغربية ناشطاً من الأويغور في المنفى بناء على مذكرة "اعتقال إرهابي" صينية وزعها الإنتربول، وذلك وفق معلومات من الشرطة المغربية وجماعة حقوقية تتابع الأشخاص الذين تعتقلهم الصين. [TRT عربي]

ويخشى النشطاء ترحيل يديريزي إيشان إلى الصين، ويقولون إن اعتقاله يأتي في إطار حملة صينية أوسع لمطاردة أي منشقين خارج حدود البلاد. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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