أدينت خبيرة مجوهرات استخدمت "خفة يدها" لسرقة ألماسات قيمتها 4.2 ملايين جنيه إسترليني (5.7 ملايين دولار) من متجر فاخر للمجوهرات في منطقة مايفير في لندن.

وحكم على لولو لاكاتوس (60 عاماً)، الأربعاء، بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في محكمة ساوثوارك كراون في لندن.

ودخلت لاكاتوس متجر بودلز للمجوهرات يوم 10 مارس/آذار 2016 بناء على موعد سابق لتقييم سبع ألماسات نيابة عن مجموعة من المشترين الروس الأثرياء. وبعد تفقدها الألماسات التي تضمنت ألماسة على شكل قلب بحجم 20 قيراطاً تقدر بأكثر من 2.2 مليون جنيه إسترليني، وضعت لاكاتوس الألماسات في حقيبة مغلقة كان من المفترض أن تظل في خزينة البائع حتى سداد الثمن.

لكن عندما شعر خبير المتجر بالشك في اليوم التالي، تم فحص الحقيبة بالأشعة السينية وتبين للمتجر أنها لا تضم سوى سبع كرات زجاجية.

وكانت لاكاتوس استخدمت أسلوب إلهاء لتبديل الحقيبة التي تحتوي على الألماسات بأخرى تشبهها تماماً وبها كرات زجاجية، قبل أن تحفظ في الخزينة، وفقاً لشهادة تم الادلاء بها في المحاكمة.

وعندما اكتشفت السرقة، كانت لاكاتوس والمتواطئون معها قد فروا إلى فرنسا. وألقي القبض عليها بناء على مذكرة اعتقال أوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي وأعيدت إلى بريطانيا لمحاكمتها.

وكان رجلان يعملان مع لاكاتوس قد أقرا بالذنب في تهمة التآمر من أجل السرقة وحكم عليهما بالسجن 44 شهراً. وما زالت الشرطة تحقق في تورط امرأتين أخريين في القضية نفسها.