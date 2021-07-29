سياسة
2 دقيقة قراءة
استبدلت الحصى بالألماس.. الحكم على خبيرة أحجار كريمة بسرقة مجوهرات في لندن
حكم على سارقة مجوهرات بالسجن لأكثر من خمس سنوات في بريطانيا الأربعاء، لسرقتها قطعاً تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال وضع حصى بدل الأحجار الكريمة.
استبدلت الحصى بالألماس.. الحكم على خبيرة أحجار كريمة بسرقة مجوهرات في لندن
بريطانيا تسجن سارقة مجوهرات ستينية بدلت بالأحجار الكريمة حصى / AA
29 يوليو 2021

أدينت خبيرة مجوهرات استخدمت "خفة يدها" لسرقة ألماسات قيمتها 4.2 ملايين جنيه إسترليني (5.7 ملايين دولار) من متجر فاخر للمجوهرات في منطقة مايفير في لندن.

وحكم على لولو لاكاتوس (60 عاماً)، الأربعاء، بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في محكمة ساوثوارك كراون في لندن.

ودخلت لاكاتوس متجر بودلز للمجوهرات يوم 10 مارس/آذار 2016 بناء على موعد سابق لتقييم سبع ألماسات نيابة عن مجموعة من المشترين الروس الأثرياء. وبعد تفقدها الألماسات التي تضمنت ألماسة على شكل قلب بحجم 20 قيراطاً تقدر بأكثر من 2.2 مليون جنيه إسترليني، وضعت لاكاتوس الألماسات في حقيبة مغلقة كان من المفترض أن تظل في خزينة البائع حتى سداد الثمن.

لكن عندما شعر خبير المتجر بالشك في اليوم التالي، تم فحص الحقيبة بالأشعة السينية وتبين للمتجر أنها لا تضم سوى سبع كرات زجاجية.

وكانت لاكاتوس استخدمت أسلوب إلهاء لتبديل الحقيبة التي تحتوي على الألماسات بأخرى تشبهها تماماً وبها كرات زجاجية، قبل أن تحفظ في الخزينة، وفقاً لشهادة تم الادلاء بها في المحاكمة.

وعندما اكتشفت السرقة، كانت لاكاتوس والمتواطئون معها قد فروا إلى فرنسا. وألقي القبض عليها بناء على مذكرة اعتقال أوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي وأعيدت إلى بريطانيا لمحاكمتها.

وكان رجلان يعملان مع لاكاتوس قد أقرا بالذنب في تهمة التآمر من أجل السرقة وحكم عليهما بالسجن 44 شهراً. وما زالت الشرطة تحقق في تورط امرأتين أخريين في القضية نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us