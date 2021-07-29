سياسة
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مع عودة الكاظمي من واشنطن.. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
أطلق صاروخان صباح الخميس على السفارة الأمريكية في بغداد فيما لم يبلغ عن سقوط ضحايا، ولم تتبنّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى اللحظة. ويأتي الهجوم تزامناً مع عودة رئيس الوزراء العراقي من واشنطن.
مع عودة الكاظمي من واشنطن.. هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد
مسؤول أمني: نظام الدفاع الصاروخي الخاص بالسفارة تمكن من تشتيت أحد الصاروخين / AA
29 يوليو 2021

قالت مصادر أمنية عراقية إن صاروخين أطلقا على السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقال ضابط في الشرطة: إن "صاروخ كاتيوشا استهدف صباح اليوم محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، دون سقوط ضحايا، وفقاً للمعلومات الأولية".

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء لوكالة رويترز إن نظام الدفاع الصاروخي الخاص بالسفارة تمكن من تشتيت أحد الصاروخين. وقال المسؤولون الأمنيون إن الصاروخ الثاني سقط قرب محيط المنطقة.

وذكرت المصادر أن صفارات الإنذار انطلقت من داخل مجمع السفارة في المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب حكومية وبعثات أجنبية، فيما لم تتبنّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى اللحظة.

ويتزامن الهجوم الأول من نوعه منذ ثلاثة أسابيع، مع عودة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من واشنطن بعد زيارة تمّ فيها الاتفاق على انتهاء "المهمة القتالية" للولايات المتحدة في العراق.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وكانت فصائل مسلحة، بينها "كتائب حزب الله العراقي" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع القوات الأمريكية، إذا لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020 صوت البرلمان بالأغلبية على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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