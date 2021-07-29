قفز صافي أرباح شركة فيسبوك بنسبة الضعف خلال ربع 2021 الثاني، وسط زيادة في إنفاق المستخدمين والتحول نحو رقمنة التجارة والعمل، لدى عديد من القطاعات بفعل كورونا.

وقالت فيسبوك في بيان، الأربعاء، إن أرباحها الموحدة صعدت بنسبة 101% على أساس سنوي، إلى 10.5 مليارات دولار، من 5.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة 2020.

لكن المجموعة الكاليفورنية حذرت أيضاً في البيان من أن نمو أرباحها "سيتباطأ قليلاً" في النصف الثاني من العام الجاري لا سيما بسبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة آبل، وخسر سهمها بين 3 و4 بالمئة بعد إغلاق بورصة وول ستريت.

وأوضحت المنصة أن "النمو في أرباح الإعلانات في الربع الثاني غذته زيادة نسبتها 47% في متوسط سعر الإعلان وزيادة بنسبة 6% في عدد الإعلانات التي بثت".

وأكدت أن هذا الاتجاه سيستمر لبقية العام، لكن فيسبوك تتوقع تباطؤ مرتبطاً خصوصاً بـ"تغييرات تنظيمية وتقنية".

وفرضت آبل مؤخراً على ناشري التطبيقات طلب إذن قبل جمع بيانات، ممَّا يسبب مشكلة للشركات التي تعتمد طريقة عملها على الإعلانات المستهدفة بدقة بناء على أذواق المستهلكين وعاداتهم، مثل فيسبوك.

وقالت المجموعة: "نعتقد أن تحديثات (نظام تشغيل الهاتف المحمول لآبل) المعروف باسم آي او اس سيكون لها تأثير أوضح في الربع الثالث" من العام الجاري.

وفي 30 يونيو/حزيران كان نحو 3.5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من الشبكات وتطبيقات المراسلات الأربعة للمجموعة ماسنجر وواتساب وإنستغرام وفيسبوك.

ويشكل ذلك زيادة نسبتها 12% عن العام الماضي مع تجدد الاهتمام بهذه التطبيقات بسبب القيود الصحية.

في المقابل صعد إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 56% إلى 29 مليار دولار، منها 28.6 مليار دولار من عائدات الإعلانات.

وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ عدد مستخدمي فيسبوك أو أحد تطبيقاته نحو 3.51 مليارات شخص، ويستخدمون أحدها مرة واحدة على الأقل بشكل شهري.

واستفادت مواقع التواصل الاجتماعي من جائحة كورونا، مع تحول عديد قطاعات التعليم والعمل والتجارة إلى منصات التواصل، قابله ارتفاع في وتيرة شراء الأجهزة الذكية.

وبحسب تقرير، الخميس، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عدد موظفي الشركة حالياً 63 ألف موظف بدوام كامل، بزيادة 21 بالمئة عن الربع الثاني.

ومنذ مطلع العام الجاري صعد سهم فيسبوك 38% إلى 358 دولاراً، أكثر من ضعف متوسط الزيادة في مؤشر ناسداك المتخصصة في التكنولوجيا التي سجلت زيادة بنسبة 16%.