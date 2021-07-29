سياسة
3 دقيقة قراءة
أرباح فيسبوك تقفز الضعف في ربع 2021 الثاني لكن النمو سيتباطأ
قالت فيسبوك في بيان، الأربعاء، إن أرباحها الموحدة صعدت بنسبة 101% على أساس سنوي، إلى 10.5 مليارات دولار، من 5.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة 2020.
أرباح فيسبوك تقفز الضعف في ربع 2021 الثاني لكن النمو سيتباطأ
قالت فيسبوك في بيان، إن أرباحها الموحدة صعدت بنسبة 101% على أساس سنوي / AP
29 يوليو 2021

قفز صافي أرباح شركة فيسبوك بنسبة الضعف خلال ربع 2021 الثاني، وسط زيادة في إنفاق المستخدمين والتحول نحو رقمنة التجارة والعمل، لدى عديد من القطاعات بفعل كورونا.

وقالت فيسبوك في بيان، الأربعاء، إن أرباحها الموحدة صعدت بنسبة 101% على أساس سنوي، إلى 10.5 مليارات دولار، من 5.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة 2020.

لكن المجموعة الكاليفورنية حذرت أيضاً في البيان من أن نمو أرباحها "سيتباطأ قليلاً" في النصف الثاني من العام الجاري لا سيما بسبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة آبل، وخسر سهمها بين 3 و4 بالمئة بعد إغلاق بورصة وول ستريت.

وأوضحت المنصة أن "النمو في أرباح الإعلانات في الربع الثاني غذته زيادة نسبتها 47% في متوسط سعر الإعلان وزيادة بنسبة 6% في عدد الإعلانات التي بثت".

وأكدت أن هذا الاتجاه سيستمر لبقية العام، لكن فيسبوك تتوقع تباطؤ مرتبطاً خصوصاً بـ"تغييرات تنظيمية وتقنية".

وفرضت آبل مؤخراً على ناشري التطبيقات طلب إذن قبل جمع بيانات، ممَّا يسبب مشكلة للشركات التي تعتمد طريقة عملها على الإعلانات المستهدفة بدقة بناء على أذواق المستهلكين وعاداتهم، مثل فيسبوك.

وقالت المجموعة: "نعتقد أن تحديثات (نظام تشغيل الهاتف المحمول لآبل) المعروف باسم آي او اس سيكون لها تأثير أوضح في الربع الثالث" من العام الجاري.

وفي 30 يونيو/حزيران كان نحو 3.5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من الشبكات وتطبيقات المراسلات الأربعة للمجموعة ماسنجر وواتساب وإنستغرام وفيسبوك.

ويشكل ذلك زيادة نسبتها 12% عن العام الماضي مع تجدد الاهتمام بهذه التطبيقات بسبب القيود الصحية.

في المقابل صعد إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 56% إلى 29 مليار دولار، منها 28.6 مليار دولار من عائدات الإعلانات.

وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ عدد مستخدمي فيسبوك أو أحد تطبيقاته نحو 3.51 مليارات شخص، ويستخدمون أحدها مرة واحدة على الأقل بشكل شهري.

واستفادت مواقع التواصل الاجتماعي من جائحة كورونا، مع تحول عديد قطاعات التعليم والعمل والتجارة إلى منصات التواصل، قابله ارتفاع في وتيرة شراء الأجهزة الذكية.

وبحسب تقرير، الخميس، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عدد موظفي الشركة حالياً 63 ألف موظف بدوام كامل، بزيادة 21 بالمئة عن الربع الثاني.

ومنذ مطلع العام الجاري صعد سهم فيسبوك 38% إلى 358 دولاراً، أكثر من ضعف متوسط الزيادة في مؤشر ناسداك المتخصصة في التكنولوجيا التي سجلت زيادة بنسبة 16%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us