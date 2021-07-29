انتقد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي موقف الاتحاد الأوروبي حيال القضية القبرصية، قائلاً إن التكتل أصبح طرفاً في وصول المفاوضات في الجزيرة إلى طريق مسدود، عبر ضمه جنوب قبرص إلى عضويته.

ولفت أوقطاي إلى أن منطقة "مرعش" المغلقة هي أرض تابعة لقبرص التركية، وأن إعادة فتحها تدريجياً ستقدم إسهامات كبيرة للجزيرة والمنطقة.

واستدرك: "لكن الاتحاد الأوروبي للأسف أدار ظهره للحقائق والصالح العام في موضوع مرعش، كما فعل بخصوص الحل القائم على إقامة دولتين".

وأضاف: "لم نسمع قط أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق حيال المأساة والأزمات الإنسانية في بحري إيجة والأبيض المتوسط، أو يقول: لا للعنصرية المتصاعدة ومعاداة الإسلام في جميع أنحاء أوروبا".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التحدث بتهور عندما يتعلق الأمر بمساواة القبارصة الأتراك في الحقوق والسيادة.

وأكد أوقطاي أن المخاوف العميقة والتهديدات المستترة لن تحول دون وقوف أنقرة إلى جانب القبارصة الأتراك.

وقال إن بلاده ستواصل دعم تصميم قبرص التركية على فتح "مرعش" وحل الدولتين، دون تردد.

ووصف بيان مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فتح "مرعش" الصادر يوم 23 يوليو/تموز الجاري، بـ"خيبة أمل".

ولفت إلى أن تركيا ترفض كلياً التصريحات التي تتعارض مع الحقائق حول الجزيرة والمبنية على مزاعم لا أساس لها، سواء كانت صادرة من مجلس الأمن أو الدول.

وبيّن أن جميع القرارات التي اتخذتها جمهورية شمال قبرص التركية حول "مرعش" هي في إطار احترام حقوق الملكية وتتوافق تماماً مع القانون الدولي.

والأسبوع الماضي، انتقدت رئاسة مجلس الأمن ودول عدة خطوة فتح "مرعش" الواقعة بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص التركي والجنوبي.

وكانت "مرعش" مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع جانب إدارة قبرص الجنوبية، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عاماً.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية جزءاً من "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.