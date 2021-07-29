سياسة
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"الدفاع التركية": مهمة قواتنا في أفغانستان حال بقائها لن تكون قتالية
أكدت وزارة الدفاع التركية أن مهمة قواتها في أفغانستان لن تكون قتالية، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقائها هناك، مضيفة أن القوات المسلحة التركية تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل منذ 6 أعوام.
"الدفاع التركية": مهمة قواتنا في أفغانستان حال بقائها لن تكون قتالية
وزارة الدفاع التركية: القوات المسلحة التركية تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل منذ 6 أعوام / Reuters
29 يوليو 2021

قالت وزارة الدفاع التركية، إن مهمة قواتها في أفغانستان لن تكون قتالية، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقائها هناك.

جاء ذلك في موجز صحفي للرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع بينار قره، الخميس، أشارت فيه إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل منذ 6 أعوام.

ولفتت إلى استمرار المباحثات بين تركيا وأفغانستان ودول أخرى، من أجل مواصلة تشغيل المطار، مع نهاية فاعليات الاستشارة والتأهيل التي تؤديها في هذا البلد منذ نحو 20 عاماً بموجب بعثة حلف الناتو، والاتفاقيات الثنائية.

وأكدت أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء الجنود الأتراك في مطار حامد كرزاي، فإن مهمتها لن تكون قتالية كما كانت على الدوام، باستثناء حالات الدفاع المشروع عن النفس.

وفي سياق آخر شدّدَت على استمرار النضال الحازم للجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وعلى رأسها PKK وكولن وداعش.

وأوضحت في هذا الصدد أن الجيش نفّذ 40 عملية ضد الإرهاب في الشهرين الأخيرين، بينها 10 عمليات كبرى، مضيفة أنه حُيّد 1595 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري، و18 ألفاً و296 آخرين منذ يوليو/تموز 2015.

وأفادت بأن الجيش التركي يواصل علميتَي "مخلب البرق" و"الصاعقة" في شمالي العراق منذ 23 أبريل/نيسان، كما هو مخطط لهما، وتمكن خلالهما من تحييد 215 إرهابياً حتى اليوم.

وفي شأن آخر أعلنت بينار قره تعزيز قوات الجيش على الحدود مع إيران بهدف منع حالات العبور غير القانوني.

وأشارت إلى الجيش التركي أعاق في 2019 محاولات عبور أكثر من 74 ألف شخص من إيران بطريقة غير قانونية، وأن هذا الرقم تجاوز 127 ألفاً في 2020، في حين وصل إلى 56 ألفاً و994 خلال العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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