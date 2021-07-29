سجلت صادرات منتجات صناعة السيارات الفرعية التركية، في النصف الأول من العام الجاري، عائدات قاربت 6 مليارات دولار.

وتشمل منتجات صناعة السيارات قطع الغيار والتصميم الداخلي، ومعدات الأمان، وقطع غيار المحركات وأنظمة الصوت والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، الخميس، من اتحاد مصدري صناعة السيارات في أولوداغ "OİB" بولاية بورصة، بلغت صادرات المنتجات المستخدمة في صناعة ا لسيارات، بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري، 5 مليارات و946 مليوناً و591 ألف دولار.

وأوضحت أن قيمة إجمالي صادرات صناعة السيارات التركية بلغ 14 ملياراً و382 مليوناً و693 ألف دولار، في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن قيمة صادرات المنتجات المستخدمة في صناعة السيارات بلغت 41.34 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

ولفتت إلى أن صادرات مدخلات صناعة السيارات التركية وصلت إلى 192 دولة ومنطقة، واحتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة المستوردين، بقيمة مليار و441 مليوناً و171 ألف دولار.

تلتها إيطاليا بـ420 مليوناً و68 ألف دولار، والولايات المتحدة بـ209 ملايين و557 ألف دولار.​​​​​​​