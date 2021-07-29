سياسة
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بعد تشييع طفل قتله الاحتلال.. إصابة 12 فلسطينياً بالضفة الغربية بجراح
جُرح 12 فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت جنوبي الضفة الغربية المحتلة عقب تشييع جثمان طفل قتله الاحتلال.
بعد تشييع طفل قتله الاحتلال.. إصابة 12 فلسطينياً بالضفة الغربية بجراح
المواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان طفل قتله الاحتلال / AA
29 يوليو 2021

​​​​​​​أصيب 12 فلسطينياً بجراح، أحدهم حالته "حرجة"، وعشرات بحالات اختناق، الخميس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة بالرصاص الحي، وعشرات بحالات اختناق، في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر طبي فلسطيني إن مواطناً أصيب بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، وجرى نقله إلى مستشفى "الميزان".

وأوضح أن المصاب بحالة "حرجة" وأُدخل غرفة العمليات.

واندلعت مواجهات في البلدة بين عشرات الشباب وقوات الجيش الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الطفل محمد العلامي (12 عاماً)، الذي قُتل برصاصة للجيش الأربعاء.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

ويومياً، تتواصل اعتداءات الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، فيما تطالب السلطة الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

مصدر:TRT عربي
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