استهدفت شركة إيرباص الأوروبية أحد المعاقل الأكثر ربحية لمنافستها بوينج، الخميس، بخطط لطرح نسخة شحن من طائرتها A350 مراهنة على أن الطفرة التي سببتها جائحة كورونا في التسوق عبر الإنترنت ستدوم أطول من الأزمة الصحية العالمية نفسها.

وعلى مدار سنوات، هيمنت بوينج على خطوط الشحن الجوي حتى بعدما انتزعت منها منافستها الأوروبية صدارة مُصنعي طائرات نقل الركاب في العالم.

وقالت إيرباص إن مجلس إدارتها وافق على دخول طائرة الشحن A350 الخدمة في 2025، لكنها لم تعلن عن تعاقدات مع العملاء لبيع الطائرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري بعد أن كشف النقاب عن نتائج نصف العام التي جاءت أفضل من المتوقع "نعتقد أن لدينا طائرة واعدة جداً".

يذكر أن وكالة رويترز أول من أعلن في مارس/آذار عن هذه الخطط التي ترمي لتحدي هيمنة بوينج على سوق طائرات الشحن الجوي، وهي الهيمنة التي حافظت عليها لعقود من خلال طرازها 767 و777 و747.