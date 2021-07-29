سياسة
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إيرباص تتحدى منافستها بوينج بطائرة شحن جديدة.. ما التفاصيل؟
شركة إيرباص الأوروبية تستهدف منافستها بوينج، الخميس، بخطط لطرح نسخة شحن من طائرتها A350. وتقول إيرباص إن مجلس إدارتها وافق على دخول طائرة الشحن الجديدة الخدمة في 2025، لكنها لم تعلن عن تعاقدات مع العملاء لبيع الطائرة.
إيرباص تتحدى منافستها بوينج بطائرة شحن جديدة.. ما التفاصيل؟
إيرباص تقول إن مجلس إدارتها وافق على دخول طائرة الشحن A350 الخدمة في 2025 / Reuters
29 يوليو 2021

استهدفت شركة إيرباص الأوروبية أحد المعاقل الأكثر ربحية لمنافستها بوينج، الخميس، بخطط لطرح نسخة شحن من طائرتها A350 مراهنة على أن الطفرة التي سببتها جائحة كورونا في التسوق عبر الإنترنت ستدوم أطول من الأزمة الصحية العالمية نفسها.

وعلى مدار سنوات، هيمنت بوينج على خطوط الشحن الجوي حتى بعدما انتزعت منها منافستها الأوروبية صدارة مُصنعي طائرات نقل الركاب في العالم.

وقالت إيرباص إن مجلس إدارتها وافق على دخول طائرة الشحن A350 الخدمة في 2025، لكنها لم تعلن عن تعاقدات مع العملاء لبيع الطائرة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيوم فوري بعد أن كشف النقاب عن نتائج نصف العام التي جاءت أفضل من المتوقع "نعتقد أن لدينا طائرة واعدة جداً".

يذكر أن وكالة رويترز أول من أعلن في مارس/آذار عن هذه الخطط التي ترمي لتحدي هيمنة بوينج على سوق طائرات الشحن الجوي، وهي الهيمنة التي حافظت عليها لعقود من خلال طرازها 767 و777 و747.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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