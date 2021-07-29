سياسة
2 دقيقة قراءة
بلينكن: المحادثات النووية مع إيران لا يمكن أن تستمر للأبد والكرة في ملعبها
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الكرة في ملعب إيران فيما يخص محادثات الاتفاق النووي، محذراً من أن تلك المحادثات " لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية".
بلينكن: المحادثات النووية مع إيران لا يمكن أن تستمر للأبد والكرة في ملعبها
بلينكن:  "نحن ملتزمون بالدبلوماسية، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستمر بلا نهاية".  / AA
29 يوليو 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إن عملية التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المُبرم في 2015 لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، مضيفاً أن الكرة في ملعب طهران.

وقال خلال مؤتمر صحفي في الكويت: "نحن ملتزمون بالدبلوماسية، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستمر بلا نهاية، في وقت ما لن تتسنى استعادة جميع المكاسب التي تحققت عبر خطة العمل المشترك الشاملة بالعودة إلى الاتفاق، إذا واصلت إيران الأنشطة التي تمارسها فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وتابع: "أبدينا بالفعل حسن نوايانا ورغبتنا في العودة إلى الالتزام المشترك بالاتفاق النووي، الكرة لا تزال في ملعب إيران وسنرى إن كانوا على استعداد لاتخاذ القرارات الضرورية للعودة إلى الامتثال".

وطلبت بلدان خليجية ضمّها إلى المفاوضات، وأن يعالج أي اتفاق ما يقولون إنه برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وتستخدم الولايات المتحدة عدة قواعد عسكرية في الكويت التي تربطها بها علاقات متينة، بعدما قادت واشنطن تحالفاً أنهى غزو العراق للدولة الخليجية في 1990-1991.

وتبدو المفاوضات متعثرة حتى تسلم الرئيس الإيراني الجديد المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي مهامه مطلع أغسطس/آب.

من جانبه، رأى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أمس الأربعاء، أن التجربة أثبتت أن "الثقة بالغرب غير مجدية".

وأشار خامنئي إلى أن واشنطن تربط عودتها للاتفاق بمباحثات لاحقة تطال الصواريخ الإيرانية وقضايا إقليمية، في حين أن طهران أكدت مراراً رفضها إدراج أي قضايا غير نووية في الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us