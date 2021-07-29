سياسة
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أكثر من 4 مليارات جرعة من لقاحات كورونا تم تلقيها حول العالم.. أبرز الأرقام
تجاوز عدد لقاحات كورونا التي تلقّاها الناس حول العالم أربعة مليارات جرعة، و "عدم تكافؤ" التلقيح بين الدول الغنية والفقيرة.
أكثر من 4 مليارات جرعة من لقاحات كورونا تم تلقيها حول العالم.. أبرز الأرقام
تصدرت الصين الدول التي لقحّت شعوبها بـ1.6 مليار جرعة، تليها الهند بـ451 مليوناً، ثم الولايات المتحدة بـ343مليوناً. / AP
29 يوليو 2021

تجاوز عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تلقّاها الناس حول العالم، أكثر من أربعة مليارات جرعة، وفق إحصاء وكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى إحصائيات رسمية.

وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، فتم بلوغ المليار الرابع من الجرعات الموزعة في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني. أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً

وتصدرت الصين الدول التي لقحّت شعوبها بـ1.6 مليار جرعة، تليها الهند بـ451 مليوناً، ثم الولايات المتحدة بـ343 مليوناً.

ونسبةً إلى عدد السكان، من بين البلدان التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، يتصدر الشرق الأوسط القائمة مع إعطاء الإمارات العربية المتحدة 168 جرعة، أولى وثانية، لكل 100 نسمة.

وتأتي الأوروغواي (137) والبحرين (134) في المرتبتين الثانية والثالثة.

وتقترب الإمارات من تلقيح 70% من سكانها بالجرعتين، فيما تجاوزت نسبة الملقحين بشكل كامل في أوروغواي والبحرين 60%.

تليها قطر وتشيلي وكندا (129 جرعة لكل 100 نسمة) وإسرائيل (128) وسنغافورة (125) والمملكة المتحدة ومنغوليا والدنمارك (124) وبلجيكا (121).

وفي هذه البلدان، تتجاوز نسبة السكان الملقحين بشكل كامل 50%.

وقد أعطت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قرابة نصف سكانهما اللقاح بشكل كامل.

وإن كانت معظم البلدان الفقيرة أطلقت الآن حملات التلقيح، وذلك بفضل آلية كوفاكس وتبرعات بلدان غنية بلقاحات فائضة، فإن التحصين ضد كورونا ما زال غير متكافئ.

فقد أعطت البلدان ذات "الدخل المرتفع"، وفق تصنيف البنك الدولي، ما معدلّه 97 جرعة لكل 100 نسمة، مقارنة بـ1.6جرعة فقط في البلدان "منخفضة الدخل".

وما زالت ثلاثة بلدان لم تبدأ حملتها بعد هي بوروندي وإريتريا وكوريا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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