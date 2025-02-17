الحرب على غزة
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ظانّاً أنهما فلسطينيان.. منفّذ هجوم فلوريدا يعترف بإطلاق النار على شخصين
اعترف مردخاي برافمان، منفّذ الهجوم المسلح على سيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية، بأنه نفّذ الهجوم اعتقاداً منه أن الأشخاص في المركبة كانا فلسطينيين.
ظانّاً أنهما فلسطينيان.. منفّذ هجوم فلوريدا يعترف بإطلاق النار على شخصين
مردخاي برافمان منفّذ الهجوم المسلح على فلسطينيين في ولاية فلوريدا الأمريكية / Others
17 فبراير 2025

وألقت الشرطة القبض على المهاجم بعد الحادث الذي وقع يوم الأحد، حيث أطلق 17 رصاصة على السيارة في ميامي بيتش بولاية فلوريدا. وحوكم بتهمة "محاولة القتل" وأودع السجن.

وفقاً لشبكة CNBC نيوز الأمريكية، اعترف برافمان للشرطة بأنه أطلق النار على شخصين في السيارة المتحركة لاعتقاده أنهما فلسطينيان.

وأوضح خلال التحقيقات أنه "أطلق النار على فلسطينيين اثنين شاهدهما فقتلهما"، لكنّ الشخصين في السيارة تمكنا من النجاة من الهجوم. وإلى الآن لم تعلّق الشرطة على ما إذا كان الهجوم سيُعامَل كجريمة كراهية.

وفي نفس السياق دعت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير-فلوريدا) إلى رفع دعوى قضائية على المستوى الفيدرالي بتهمة ارتكاب جريمة كراهية على خلفية الحادث.

وقال مدير الاتصالات في كير-فلوريدا، ويلفريدو، عمرو رويز، في بيان إنّ القضية يجب أن تُعامَل كجريمة كراهية استناداً إلى تصريحات المهاجم للشرطة. وأضاف أن "تصرفات المهاجم هي التي تبرز سبب الهجوم وليس العرق الحقيقي للضحايا".

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